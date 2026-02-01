NBA／本季首亮相公牛就贏球 河村嗨喊：我從小就是芝加哥球迷

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
河村勇輝（左）。 路透社
來自日本的芝加哥公牛隊控球後衛河村勇輝，在今日完成了他本賽季的首秀，在有限上場時間內展現超高效率，並在關鍵時刻扮演「奇兵」，幫助陣容殘缺的公牛隊最終以125：118在客場戰勝了熱火隊。

公牛此役多位主力沒打，包含佛西維奇（Nikola Vucevic）、懷特（Coby White）、吉迪（Josh Giddey）等人。至於河村勇輝則是在今天獲得出賽機會，達成他本季首次亮相，總計替補出發11分鐘，投4中2，當中包含2記三分彈，得到6分、3籃板、2助攻、2抄截，並在關鍵時刻第四節屢次扮演奇兵，最終幫助球隊7分之差贏球，拿下這場重要的勝利。

賽後，河村勇輝在接受公牛隨隊記者強森（K.C. Johnson）採訪時說道，「這感覺太棒了。這是我第一次在NBA的關鍵時刻上場，我全神貫注。」

此外，他還向記者補充：「我從小就是芝加哥公牛隊的鐵桿球迷。能來到這裡我真的太高興了，我只是想在替補席上為球隊注入活力。但我還需要做得更好，我還沒有完全滿意。」

本場比賽另一大亮點是在第四節中，當時身高僅173公分的河村，居然在與身高196公分熱火前鋒亞庫喬尼斯（Kasparas Jakucionis）的跳球中，贏得了球權，令現場主播台嗨翻。而當被問到贏得這記跳球的感想時，河村則難掩興奮地表示：「這是我打籃球以來第一次贏得跳球，我太高興了！」

