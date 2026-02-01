NBA／騎士國王交易腳步仍未停 美媒分析這幾人將被打包出清

快訊

國王主戰球員由左至右為：德羅展、沙波尼斯和蒙克。 路透社
在涉及杭特（De'Andre Hunter）的這筆三方交易案發生後，騎士隊和國王隊的交易計畫似乎還在繼續，根據美媒報導，國王隊正在積極兜售其餘陣中主力蒙克（Malik Monk）、沙波尼斯（Domantas Sabonis）和德羅展（DeMar DeRozan）；騎士隊則希望在2月5日交易截止日期前交易走本季狀態低迷的「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）。

根據《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）報導，由於本賽季戰績持續低迷，目前以12勝38敗排在西區墊底的國王已決定展開重建。因此，他們在過去幾週一直在探索交易沙波尼斯、德羅展和蒙克的可能性，在這三人中，蒙克是在多筆交易方案中被提及次數最多的球員。

「球哥」鮑爾。 美聯社
與此同時，騎士隊雖透過杭特的交易案，獲得兩名優質後衛施羅德（Dennis Schroder）和艾利斯（Keon Ellis），但這並未阻擋他們的交易腳步，根據最新消息指出，騎士的下一步正是考慮交易走鮑爾。由於騎士擁有2026-27賽季價值1000萬美元的球隊選項，故鮑爾的合約實際上即將到期，騎士近期正努力尋求交易他的可能性，以換取更有用的資產。

不過，《Forbes》記者希德利（Evan Sidery）指出，由於鮑爾本賽季表現不佳，場均僅有4.6分、4籃板、3.9助攻，投籃命中率為29.9%，三分球命中率為26.9%。因此以他目前的身價來說，騎士很可能只能換來一個次輪選秀權。

