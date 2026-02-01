NBA／湖人為何爭取杭特加盟失敗？原因竟出在交易主角身上
據《ESPN》最新報導指出，騎士隊今日透過一筆三方交易，將杭特（De'Andre Hunter）交易至國王隊，這代表湖人先前想要取得杭特的理想破滅。然而，根據湖人隊內部人員表示，之所以計畫告吹，是因為考量到杭特本季糟糕的投籃表現，最終使湖人放棄繼續角逐。
這筆交易完整的細節為騎士送出杭特，向國王換來26歲後衛艾利斯（Keon Ellis）與資深後衛施羅德（Dennis Schroder）；另外，公牛也獲得國王長人射手薩里奇（Dario Saric）與2枚未來次輪籤。
回到湖人方面，他們一直想在美國時間2月5日交易截止日期前尋找一名合格甚至是頂尖級別的3D球員，而杭特正是當時傳出他們極力爭取加盟的人選。湖人記者厄文（Anthony Irwin）在稍早透露，在上週末時，湖人球團對杭特的興趣明顯降溫，來到美國時間週五晚上，厄文被告知這筆潛在的交易早已告吹。
此外，根據《Cleveland.com》網站報導，湖人和騎士早期談判主要圍繞著一個交易方案展開，該方案擬將湖人前鋒八村壘（Rui Hachimura）和新秀肯奈特（Dalton Knecht）送至騎士，以換取亨特。但最終這些談判並未取得實質進展。
現年28歲的杭特，生涯前6年效力老鷹，在2024年他轉戰騎士，本賽季是他為騎士隊效力的第二個賽季，場均得到14分、4.2籃板、2.1助攻。不過，他本賽季的投籃表現可謂相當糟糕，其投籃命中率為42.3%、三分球命中率僅30.8%，這很可能是湖人隊最終放棄追逐他的原因之一。
