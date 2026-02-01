快訊

民眾黨不分區換血！中選會公告李貞秀等6人遞補當選立委

柬埔寨掃蕩詐騙園區抓逾2000人…5台灣人被逮 刑事局查證身分

成大醫院雲林新院長何宗憲接任 他是「白沙屯媽祖選的」祕辛曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／狂開地圖砲！布魯克斯怒批聯盟那群播客仔該「專心打球」

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽前鋒布魯克斯。 路透社
太陽前鋒布魯克斯。 路透社

太陽前鋒「狄龍」布魯克斯（Dillon Brooks）在近期一檔直播中，再度用爭議性言論博取世人目光。對於聯盟中那些邊做播客（Podcast）節目邊打球的球員，布魯克斯認為這些人應「專心打球」，雖沒有明確指名道姓，但外界懷疑布魯克斯這番言論，就是在暗指現役球員有在經營播客的喬治（Paul George）和格林（Draymond Green）。

在與美國知名主播主N3on的直播對話中，布魯克斯對那些一邊打職業籃球一邊做播客的球員發表了一些尖銳的評論。他說道：「我會好好教訓那些邊打球邊做播客的傢伙。他們都太糟糕了。他們話太多了，我受不了。他們籃球打得也不好，所以還是專心打球吧。」

布魯克斯之所以批評那些在賽季期間主持播客節目的球員，是因為他認為這種額外的曝光和評論會分散他們在場上的注意力，進而影響比賽表現。例如，現效力76人隊的喬治，有著自己的播客節目《Podcast P with Paul George》，本賽季場均16.2分、5.2籃板和3.9助攻，相較過去幾個賽季有所下滑；至於另一名代表人物則是勇士隊的格林，他的播客節目名稱為《The Draymond Green Show》，本賽季場均8.4分、5.7籃板、5.3助攻，同樣相較巔峰期下滑明顯。

回到布魯克斯本身，本賽季的他在太陽隊表現出色，隨著杜蘭特（Kevin Durant）離隊，他逐漸成長為隊中僅次於布克（Devin Booker）的球星，並憑藉其防守強度和得分效率贏得了球迷的掌聲。本季，布魯克斯場均可貢獻21.1分、3.6籃板、1.8助攻和1.1抄截，場均得分為太陽陣中第二高。

除此之外，布魯克斯還在直播中表示，現效力湖人隊的超級巨星詹姆斯（LeBron James）是他認為目前NBA最被「高估」的球員。

Dillon Brooks 太陽

相關新聞

NBA／柯瑞聯手字母哥太夢幻？ 紐媒：交易若成真勇士躍升奪冠熱門

當外界以為金州勇士的王朝故事即將畫下句點，聯盟卻彷彿打開了一道時空裂縫，而走出裂縫的，是身高6呎11吋、體重243磅的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。自2013年以

NBA／禁賽25場喬治超級虧 3.7億薪水直接「打水漂」

費城76人隊明星前鋒喬治（Paul George）因違反禁藥規定，被聯盟處予禁賽25場且不支薪的判罰。《ESPN》記者馬克斯（Bobby Marks）撰文指出，在他缺賽期間，喬治估計將損失高達1174

NBA／本季首亮相公牛就贏球 河村嗨喊：我從小就是芝加哥球迷

來自日本的芝加哥公牛隊控球後衛河村勇輝，在今日完成了他本賽季的首秀，在有限上場時間內展現超高效率，並在關鍵時刻扮演「奇兵」，幫助陣容殘缺的公牛隊最終以125：118在客場戰勝了熱火隊。 公牛此役

NBA／騎士國王交易腳步仍未停 美媒分析這幾人將被打包出清

在涉及杭特（De'Andre Hunter）的這筆三方交易案發生後，騎士隊和國王隊的交易計畫似乎還在繼續，根據美媒報導，國王隊正在積極兜售其餘陣中主力蒙克（Malik Monk）、沙波尼斯（Doman

NBA／湖人為何爭取杭特加盟失敗？原因竟出在交易主角身上

據《ESPN》最新報導指出，騎士隊今日透過一筆三方交易，將杭特（De'Andre Hunter）交易至國王隊，這代表湖人先前想要取得杭特的理想破滅。然而，根據湖人隊內部人員表示，之所以計畫告吹，是因為

NBA／狂開地圖砲！布魯克斯怒批聯盟那群播客仔該「專心打球」

太陽前鋒「狄龍」布魯克斯（Dillon Brooks）在近期一檔直播中，再度用爭議性言論博取世人目光。對於聯盟中那些邊做播客（Podcast）節目邊打球的球員，布魯克斯認為這些人應「專心打球」，雖沒有

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。