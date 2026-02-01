NBA／狂開地圖砲！布魯克斯怒批聯盟那群播客仔該「專心打球」

太陽前鋒「狄龍」布魯克斯（Dillon Brooks）在近期一檔直播中，再度用爭議性言論博取世人目光。對於聯盟中那些邊做播客（Podcast）節目邊打球的球員，布魯克斯認為這些人應「專心打球」，雖沒有明確指名道姓，但外界懷疑布魯克斯這番言論，就是在暗指現役球員有在經營播客的喬治（Paul George）和格林（Draymond Green）。

在與美國知名主播主N3on的直播對話中，布魯克斯對那些一邊打職業籃球一邊做播客的球員發表了一些尖銳的評論。他說道：「我會好好教訓那些邊打球邊做播客的傢伙。他們都太糟糕了。他們話太多了，我受不了。他們籃球打得也不好，所以還是專心打球吧。」

Dillon Brooks speaks Draymond Green and Paul George doing podcasts during the season



"They're not good at basketball so focus on hoops"



(via @N3onOnYT / Twitch)



pic.twitter.com/A4m39bXhxu — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2026年2月1日

布魯克斯之所以批評那些在賽季期間主持播客節目的球員，是因為他認為這種額外的曝光和評論會分散他們在場上的注意力，進而影響比賽表現。例如，現效力76人隊的喬治，有著自己的播客節目《Podcast P with Paul George》，本賽季場均16.2分、5.2籃板和3.9助攻，相較過去幾個賽季有所下滑；至於另一名代表人物則是勇士隊的格林，他的播客節目名稱為《The Draymond Green Show》，本賽季場均8.4分、5.7籃板、5.3助攻，同樣相較巔峰期下滑明顯。

回到布魯克斯本身，本賽季的他在太陽隊表現出色，隨著杜蘭特（Kevin Durant）離隊，他逐漸成長為隊中僅次於布克（Devin Booker）的球星，並憑藉其防守強度和得分效率贏得了球迷的掌聲。本季，布魯克斯場均可貢獻21.1分、3.6籃板、1.8助攻和1.1抄截，場均得分為太陽陣中第二高。

除此之外，布魯克斯還在直播中表示，現效力湖人隊的超級巨星詹姆斯（LeBron James）是他認為目前NBA最被「高估」的球員。

Dillon Brooks says LeBron James is the most overrated player in the NBA right now



(h/t @N3onHQ)pic.twitter.com/bXTeGXhmM0 — Legion Hoops (@LegionHoops) 2026年2月1日