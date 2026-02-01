NBA／職業生涯首度對決佛雷格 克努佩爾：感覺回到杜克訓練

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
克努佩爾（左）與佛雷格（右）。 美聯社
在日前黃蜂123：121險勝獨行俠的比賽中，兩位杜克大學校友、2025屆新秀克努佩爾（Kon Knueppel）與佛雷格（Cooper Flagg）迎來生涯首次在NBA賽場的交手。在這場全美矚目的關鍵戰役中，全場命中8記三分、猛砍34分的克努佩爾，在關鍵時刻用一記精彩抄截扮演致勝英雄，賽後他談到此次交手興奮表示，這感覺像是「回到了在杜克大學訓練的時候」。

據《NBA on Prime》報導，克努佩爾在賽後談到了在NBA賽場上首次與他以前大學隊友佛雷格交手的感受，他說：「那場比賽真的很有趣，毋庸置疑，他的等級非常高，和我們打了一場精彩的比賽。不過，和他交手總是很有意思的。這讓我感覺回到了在杜克大學訓練的時光，見到他真的太棒了。」

當被問到是否和佛雷格談論過「年度最佳新秀」獎項競爭話題，克努佩爾則誠實回答「其實沒有」，並接著補充其他關於他們聊天的細節，「賽前我們聊了一會兒。我們說也許全明星賽期間可以聚聚，我會和他一同參加未來之星挑戰賽，也許還會去杜克大學看一場比賽。所以，我們並沒有就此（年度最佳新秀）閒聊太多。賽後我們也沒怎麼好好聊，真是太遺憾了。」

雖說克努佩爾在此次交手拿下勝利，看似好像比下他的昔日隊友，但佛雷格實際上也不妨多讓，在該場比賽他砍下全場最高的49分，外帶10籃板、3助攻、1火鍋的成績單，向世人展示它恐怖的刷分效率。本賽季黃蜂和獨行俠還會再交手一次，屆時這兩人「瑜亮之爭」的精彩戲碼將持續上演。

