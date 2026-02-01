NBA／甩喬治禁賽陰影本季首破40分 安比德：其實我打得很糟

費城76人的安比德（Joel Embiid）狂砍40分外加11籃板，幫助全隊以124比114擊敗紐奧良鵜鶘，這也是他今年首度拿下單場40分。

這場比賽開戰前幾小時，76人球星喬治（Paul George）因違反NBA禁藥計畫遭禁賽25場。喬治向ESPN表示，他在接受心理健康治療時，誤服未經核准藥物，將會利用缺陣時間做好上場準備。

喬治的禁賽令自迎戰鵜鶘起生效，預計3月25日復出。

76人今天在半場一度領先達15分，並帶著6分優勢進入決勝節，安比德在最後1節更有17分表現。不過他第四節中的失誤讓艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）要回3分，鵜鶘反以105比104超前，最後安比德在剩3分48秒時，以轉身跳投打破雙方109比109的平手局面。

「我其實覺得自己打得很糟」安比德表示，「我錯失很多容易得手的機會。沒什麼效率，但我很高興能在第四節鎖定勝局。」

烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）為76人貢獻19分和10籃板，馬克西（Tyrese Maxey）得到18分；至於鵜鶘則以比伊（Saddiq Bey）拿34分居冠。