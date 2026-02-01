NBA／榜眼米勒力壓狀元溫班亞瑪 賽後還向馬刺「致敬」

夏洛特黃蜂隊的米勒（Brandon Miller）今天獨拿26分，帶領全隊以111比106擊敗馬刺，黃蜂不但奪下6連勝，也是隊史自2016年3月以來最佳的連勝表現。

法新社報導，米勒是2023年選秀榜眼，今天對手恰好是當年的狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。溫班亞瑪率領的馬刺今天在落後20分的情況下，在剩97秒時將比數追至104比106，不過米勒最後穩住陣腳，幫地主留下勝利。

溫班亞瑪最後錯失追平的三分球後，米勒在還剩10.6秒時兩罰全中，不但將勝利帶走，同時也將連續罰球命中的紀錄推進至38球。

米勒在談到馬刺的反撲時說，「必須向他們致敬。他們是非常具有競爭力的球員。」

米勒表示，每個人都以最高競技水準心態上場，盡其所能做出每一個有助獲勝的表現，這就是贏球的原因。

以替補身分登場的塞克斯頓（Collin Sexton）為黃蜂貢獻21分，小鮑爾（LaMelo Ball）則有16分、8籃板及8助攻。

馬刺方面，溫班亞瑪拿16分與8籃板，替補哈波（Dylan Harper）攻下20分全隊最高，卡瑟爾（Stephon Castle）則是16分與9助攻。