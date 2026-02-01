快訊

紐時曝歐洲熬夜敲定對川普作戰守則！先保格陵蘭、等待「美方胡蘿蔔」

擒人畫面爆紅！男大生勇救被爆打老夫妻 警將公開表揚

好市多黃金被掃空…崩盤卻想原價退貨？好市多「硬核條款」：想退門都沒有

NBA／榜眼米勒力壓狀元溫班亞瑪 賽後還向馬刺「致敬」

中央社／ 綜合外電報導
米勒幫助黃蜂不但奪下6連勝，也是隊史自2016年3月以來最佳的連勝表現。 法新社
米勒幫助黃蜂不但奪下6連勝，也是隊史自2016年3月以來最佳的連勝表現。 法新社

夏洛特黃蜂隊的米勒（Brandon Miller）今天獨拿26分，帶領全隊以111比106擊敗馬刺，黃蜂不但奪下6連勝，也是隊史自2016年3月以來最佳的連勝表現。

法新社報導，米勒是2023年選秀榜眼，今天對手恰好是當年的狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。溫班亞瑪率領的馬刺今天在落後20分的情況下，在剩97秒時將比數追至104比106，不過米勒最後穩住陣腳，幫地主留下勝利。

溫班亞瑪最後錯失追平的三分球後，米勒在還剩10.6秒時兩罰全中，不但將勝利帶走，同時也將連續罰球命中的紀錄推進至38球。

米勒在談到馬刺的反撲時說，「必須向他們致敬。他們是非常具有競爭力的球員。」

米勒表示，每個人都以最高競技水準心態上場，盡其所能做出每一個有助獲勝的表現，這就是贏球的原因。

以替補身分登場的塞克斯頓（Collin Sexton）為黃蜂貢獻21分，小鮑爾（LaMelo Ball）則有16分、8籃板及8助攻。

馬刺方面，溫班亞瑪拿16分與8籃板，替補哈波（Dylan Harper）攻下20分全隊最高，卡瑟爾（Stephon Castle）則是16分與9助攻。

延伸閱讀

NBA／禁賽25場喬治超級虧 3.7億薪水直接「打水漂」

NBA／黃蜂主場力壓馬刺迎6連勝 展現搶附加賽資格氣勢

NBA／喬治禁賽76人戰力亮紅燈！主帥點名「他」該挺身而出

NBA／喬治違反禁藥規定遭禁賽25場 76人戰力受挫

相關新聞

NBA／超級九換一！勇士搶公鹿「字母哥」 交易方案曝光

公鹿隊超級巨星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）近期正式表態將離隊，傳出勇士隊正積極爭取他加盟，美媒指出勇士隊可能推出的交易人選包括格林（Draymond Green）

NBA／禁賽25場喬治超級虧 3.7億薪水直接「打水漂」

費城76人隊明星前鋒喬治（Paul George）因違反禁藥規定，被聯盟處予禁賽25場且不支薪的判罰。《ESPN》記者馬克斯（Bobby Marks）撰文指出，在他缺賽期間，喬治估計將損失高達1174

NBA／甩喬治禁賽陰影本季首破40分 安比德：其實我打得很糟

費城76人的安比德（Joel Embiid）狂砍40分外加11籃板，幫助全隊以124比114擊敗紐奧良鵜鶘，這也是他今年首度拿下單場40分。 這場比賽開戰前幾小時，76人球星喬治（Paul Ge

NBA／爭取索漢加盟夢碎 馬刺拒絕尼克「二換一」提議

近日，根據美媒最新報導指出，馬刺隊拒絕拒絕了尼克隊提出的用兩名法國球員亞布塞萊（Guerschon Yabusele）和達迪耶（Pacome Dadiet），換取索漢（Jeremy Sochan）的交

NBA／173公分河村勇輝跳贏球！本季首秀拿6分助公牛滅熱火

身高173公分的日本後衛河村勇輝，本季轉戰公牛隊，今天終於迎接新賽季的第一場比賽，他上場11分鐘攻下6分、2助攻、3籃板...

NBA／杭特三方交易轉戰國王 施羅德、艾利斯補強騎士後場

根據最新消息，克里夫蘭騎士已同意將側翼杭特（De'Andre Hunter）交易至沙加緬度國王，換回後衛施羅德（Dennis Schroder）與艾利斯（Keon Ellis）。這筆交易還牽涉到第三隊

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。