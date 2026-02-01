NBA／騎士中斷5連勝還有一悲 主帥向裁判抗議失當吞百萬罰金

克里夫蘭騎士總教練亞特金森（Kenny Atkinson）在昨日球隊113：126輸給太陽隊的比賽中，因對裁判多次咆嘯，甚至有不當肢體接觸行為，讓他最終領到2次技術犯規離場。在今日聯盟也公布懲處，宣布對亞特金森罰款5萬美元（約新台幣158萬元）。

據了解，當時比賽還剩10分59秒左右，亞特金森不滿太陽後衛格里斯佩（Collin Gillespie）的防守動作有犯規嫌疑，他向裁判抗議，但裁判不予理會，最終導致亞特金森情緒失控暴走，他不僅衝著裁判叫罵，甚至還一度有「用手推裁判」的非法動作出現。最終，亞特金森領到本場比賽的第2次技術犯規，隨後被驅逐出場。

The NBA has fined Cavaliers head coach Kenny Atkinson $50,000 for aggressively pursuing and making contact with a game official, the league announced.



​Atkinson was ejected during Cleveland’s loss to the Suns on Friday. pic.twitter.com/DQksiTnQoh — NBA Base (@TheNBABase) 2026年2月1日

在亞特金森被驅逐出場後，儘管騎士隊在第四節單節打出一波34比29的攻勢，但無奈前一節遭到太陽軍團猛攻，比分差距過大無力回天，終場以13分之差飲恨。

NBA籃球營運總裁瓊斯（James Jones）在今日宣布，將對亞特金森處以5萬美元罰款，公告中寫到，「原因是他在比賽中咄咄逼人地追趕、辱罵裁判，並無意中與裁判發生身體接觸」，以此為判罰依據。

該場比賽的失利也令騎士隊中止近期的5連勝小高潮，球隊目前戰績也來到29勝21敗，排在東區第5，下一場比賽他們將在台灣時間明日上午交手拓荒者。

Kenny Atkinson Postgame After Loss vs Suns:



“[0:00] I’m not pleased. I thought the game got out of hand, quite honestly…parts of the game seemed circus-like…if that’s what we want as a league. Certain characters in this league take liberties and we don’t stand up to them. The… pic.twitter.com/XqNgKYCtMP — Dylan🔮🎆 (@dillybar2145__) 2026年1月31日