快訊

騎電動單車逆向爆打高雄老夫妻 怪男遭起底是環保局清潔隊員工

謝典霖開箱溪州700坪豪宅「大概就一般人的家庭」 屋內有挑高室內籃球場

只在冰箱找到葉片枯萎的生菜？一作法讓它快速恢復爽脆口感

NBA／173公分河村勇輝跳贏球！本季首秀拿6分助公牛滅熱火

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
河村勇輝上場11分鐘攻下6分、2助攻、3籃板、2抄截。 美聯社
河村勇輝上場11分鐘攻下6分、2助攻、3籃板、2抄截。 美聯社

身高173公分的日本後衛河村勇輝，本季轉戰公牛隊，今天終於迎接新賽季的第一場比賽，他上場11分鐘攻下6分、2助攻、3籃板、2抄截，第四節更在奮力爭球下獲得跳球機會，且還跳贏身高超過20公分的熱火隊19歲新秀亞庫喬尼斯（Kasparas Jakucionis），讓轉播單位成員嗨翻天。

來自立陶宛的亞庫喬尼斯身高196公分，比河村勇輝高出將近一個頭，不過要接場邊發球時被河村勇輝干擾，重心不穩坐在球場後河村勇輝馬上試圖抄截，獲得裁判吹爭球的吹判。

確定吹爭球後，公牛轉播單位的阿敏（Adam Amin）和金恩（Stacey King）就已經開始為河村勇輝加油；當河村勇輝跳贏球、將球撥給隊友後，兩人更是陷入瘋狂，直喊「他跳贏球了」。

上季效力灰熊隊的河村勇輝，本季季前和公牛簽下雙向合約，但因腿傷一度離開，1月初和公牛才再度簽下另外一張雙向合約，才有今天的本季初登場。

河村勇輝把握難得上場機會，繳出高效率表現。 美聯社
河村勇輝把握難得上場機會，繳出高效率表現。 美聯社

替補出賽11分鐘的河村勇輝，除有跳球的精彩演出，還展現數據上看不見的拚勁，助隊以125：118踢館成功。

延伸閱讀

公鹿「字母哥」為交易市場投下原子彈 熱火是最有競爭力買家

NBA／唐西奇狂轟46分、海斯秀胯下灌籃 湖人痛宰公牛

NBA／羅斯1號球衣正式退役！感動之夜獲公牛兩大傳奇致敬

NBA／傳勇士評估將庫明加交易至熱火 換回舊將維金斯補鋒線

相關新聞

NBA／超級九換一！勇士搶公鹿「字母哥」 交易方案曝光

公鹿隊超級巨星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）近期正式表態將離隊，傳出勇士隊正積極爭取他加盟，美媒指出勇士隊可能推出的交易人選包括格林（Draymond Green）

NBA／禁賽25場喬治超級虧 3.7億薪水直接「打水漂」

費城76人隊明星前鋒喬治（Paul George）因違反禁藥規定，被聯盟處予禁賽25場且不支薪的判罰。《ESPN》記者馬克斯（Bobby Marks）撰文指出，在他缺賽期間，喬治估計將損失高達1174

NBA／173公分河村勇輝跳贏球！本季首秀拿6分助公牛滅熱火

身高173公分的日本後衛河村勇輝，本季轉戰公牛隊，今天終於迎接新賽季的第一場比賽，他上場11分鐘攻下6分、2助攻、3籃板...

NBA／杭特三方交易轉戰國王 施羅德、艾利斯補強騎士後場

根據最新消息，克里夫蘭騎士已同意將側翼杭特（De'Andre Hunter）交易至沙加緬度國王，換回後衛施羅德（Dennis Schroder）與艾利斯（Keon Ellis）。這筆交易還牽涉到第三隊

NBA／狀元佛雷格轟34分又白搭 獨行俠不敵火箭苦吞4連敗

獨行俠隊選秀會狀元「旗哥」佛雷格（Cooper Flagg）前一場狂飆生涯新高49分確輸球，今天碰火箭隊再度飆出全場最高...

NBA／唐西奇火力高效率超越字母哥 榮登2020年代得分王寶座

湖人先前痛宰巫師的這場不對稱戰役中，唐西奇（Luka Doncic）毫無疑問成了鎂光燈注目焦點。他不僅只花18分鐘就完成大三元，寫下湖人隊史最速紀錄，還成為自1996-97年賽季以來，唯一能在半場2度

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。