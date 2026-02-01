NBA／173公分河村勇輝跳贏球！本季首秀拿6分助公牛滅熱火
身高173公分的日本後衛河村勇輝，本季轉戰公牛隊，今天終於迎接新賽季的第一場比賽，他上場11分鐘攻下6分、2助攻、3籃板、2抄截，第四節更在奮力爭球下獲得跳球機會，且還跳贏身高超過20公分的熱火隊19歲新秀亞庫喬尼斯（Kasparas Jakucionis），讓轉播單位成員嗨翻天。
來自立陶宛的亞庫喬尼斯身高196公分，比河村勇輝高出將近一個頭，不過要接場邊發球時被河村勇輝干擾，重心不穩坐在球場後河村勇輝馬上試圖抄截，獲得裁判吹爭球的吹判。
確定吹爭球後，公牛轉播單位的阿敏（Adam Amin）和金恩（Stacey King）就已經開始為河村勇輝加油；當河村勇輝跳贏球、將球撥給隊友後，兩人更是陷入瘋狂，直喊「他跳贏球了」。
上季效力灰熊隊的河村勇輝，本季季前和公牛簽下雙向合約，但因腿傷一度離開，1月初和公牛才再度簽下另外一張雙向合約，才有今天的本季初登場。
替補出賽11分鐘的河村勇輝，除有跳球的精彩演出，還展現數據上看不見的拚勁，助隊以125：118踢館成功。
