NBA／杭特三方交易轉戰國王 施羅德、艾利斯補強騎士後場

聯合新聞網／ 綜合外電報導
艾利斯(左)、杭特(中)、施羅德互換東家。 路透社
根據最新消息，克里夫蘭騎士已同意將側翼杭特（De'Andre Hunter）交易至沙加緬度國王，換回後衛施羅德（Dennis Schroder）與艾利斯（Keon Ellis）。這筆交易還牽涉到第三隊球隊，芝加哥公牛加入其中並吸收國王前鋒薩里奇（Dario Saric），同時獲得2個未來二輪選秀權。

對騎士而言，這筆交易等同把杭特的薪資額度轉化為兩名後場即戰力。國際賽王者施羅德提供後場深度，艾利斯則是市場上公認的頂級防守者之一。同時，這筆操作也帶來顯著的財務彈性。

根據《ESPN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）分析，騎士本季可因此節省約5000萬美元的薪資與豪華稅支出，團隊稅金負擔將從1億6400萬美元降至1億2000萬美元，並為下個賽季降到「第二層硬上限（2nd Apron）」之下鋪路。

艾利斯本季面臨到期合約，年薪為230萬美元，他自2月9日起具備續約資格，最長可拿到3年5200萬美元的價碼；即便騎士下季仍需要繳納豪華稅，他們也能在規則允許之下續簽艾利斯。艾利斯本季場均僅5.6分，但防守端效率亮眼，成為聯盟僅有2位每36分鐘能達成2.0抄截、1.0阻攻的球員之一，另一位是底特律的湯普森（Ausar Thompson）。

至於施羅德則是去年夏天與國王簽下3年4500萬美元的合約，本季場均12.8分、5.3助攻，與公牛的瓊斯（Tre Jones）是本季唯二替補出發仍能繳出場均10分、5助攻的球員。施羅德這3年的薪資分別為1410萬、1480萬與1550萬美元，最後一年為部分保障。

國王前鋒薩里奇將轉戰公牛。 路透社
國王前鋒薩里奇將轉戰公牛。 路透社

國王方面則迎來一名28歲、具備「3D」屬性的成熟側翼。杭特合約還有2年，近2季薪資分別為2330萬與2490萬美元，本季場均14分、4.2籃板，能立即補上側翼攻防穩定度。

這筆交易也為國王帶來球員名單彈性空間，其中一項直接影響，是能將雙向合約中鋒卡德威爾（Dylan Cardwell）轉為正式合約。卡德威爾是今年落選新秀，本季卻成為球隊大驚喜，場均出賽19.4分鐘可貢獻4.5分、7.1籃板與1.6阻攻，內線能量十足。

公牛吸收薩里奇價值540萬美元的到期合約，同時換得未來資產，成為促成交易的關鍵第三方。薩里奇合約將在季末到期，不過他對於芝加哥的長期薪資結構影響有限。

