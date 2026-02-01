NBA／狀元佛雷格轟34分又白搭 獨行俠不敵火箭苦吞4連敗

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
狀元郎佛雷格(右)數據表現力壓杜蘭特，仍無力幫助獨行俠奪勝。 路透社
狀元郎佛雷格(右)數據表現力壓杜蘭特，仍無力幫助獨行俠奪勝。 路透社

獨行俠隊選秀會狀元「旗哥」佛雷格（Cooper Flagg）前一場狂飆生涯新高49分卻輸球，今天碰火箭隊再度飆出全場最高34分，但最後兩波進攻都失手，讓主場作戰的火箭驚險以111：107守護勝場，也賞給獨行俠4連敗。

火箭全場最多領先13分，第四節湯普森（Amen Thompson）完成「3分打」後也還握有94：83領先，不過獨行俠節末在佛雷德連拿6分下帶動一波10：2攻勢縮小差距，最後47秒馬歇爾（Naji Marshall）更打進追平球，107：107比數戰平。

火箭禁區大將森根（Alperen Sengun）28.6秒單打得手，讓火箭回到2分領先；獨行俠暫停後佛雷格切入失手，回頭伊森（Tari Eason）找到籃下空檔灌籃得手讓火箭再下保險分，佛雷格外線出手又落空，讓火箭驚險以4分差留下勝利。

佛雷格今天攻下34分、12籃板外帶5助攻，但再成悲劇英雄，隊友葛佛（Daniel Gafford）16分、11籃板「雙10」表現也沒能助隊止敗。火箭先發五人在內共6人得分兩位數，湯普森21分、8籃板、9助攻，森根20投雖僅6中拿14分但有全場最高14籃板外帶7助攻，史密斯（Jabari Smith Jr.）19分，杜蘭特（Kevin Durant）13分、8助攻。

