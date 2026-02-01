NBA／爭取索漢加盟夢碎 馬刺拒絕尼克「二換一」提議
近日，根據美媒最新報導指出，馬刺隊拒絕拒絕了尼克隊提出的用兩名法國球員亞布塞萊（Guerschon Yabusele）和達迪耶（Pacome Dadiet），換取索漢（Jeremy Sochan）的交易方案。
《HoopsHype》記者史卡托（Michael Scotto）報導稱，尼克打算用這兩名法國球員換來馬刺隊的鋒衛搖擺人索漢的這筆交易提議，遭到馬刺否決，理由是馬刺隊不願意承擔亞布塞萊下賽季價值578萬美元（約新台幣1.8億元）的球員選項。
30歲的法國前鋒亞布塞萊，在2024年巴黎奧運會上大放異彩，甚至有過隔扣美國隊巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的驚人演出，隨後在休賽季獲得76人隊青睞，以1年210萬美元的合約加盟，本賽季來到尼克則苦無發揮空間，上場時間大幅縮水，場均2.7分、2.1籃板、0.4助攻；20歲小將達迪耶同樣來自法國，他是在2024年選秀會上首輪第25順位加盟尼克，不過這兩個賽季皆未獲球隊重用，場均上場時間均在個位數。
儘管這筆交易談判失敗，但最近的報導仍舊表明，索漢預計還是會離開馬刺，索漢和他的經紀人已被允許與其他球隊探討交易的可能性。索漢本季出賽27場，場均僅上場13分鐘，場均4.2分、2.7籃板、1助攻。
現年22歲的索漢，在過去幾個賽季都是馬刺陣中重要的戰力，被視為鋒衛搖擺人的他，從1到5號位都能勝任，在生涯前3個賽季，索漢場均上場時間均在25分鐘以上，得分都超過雙位數來到11分左右，籃板也都有5個以上，不過本賽季卻被逐漸跌出輪替陣容，如今被擺上交易貨架。
