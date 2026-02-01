聽新聞
NBA／禁賽25場喬治超級虧 3.7億薪水直接「打水漂」
費城76人隊明星前鋒喬治（Paul George）因違反禁藥規定，被聯盟處予禁賽25場且不支薪的判罰。《ESPN》記者馬克斯（Bobby Marks）撰文指出，在他缺賽期間，喬治估計將損失高達1174萬美元（約新台幣3.7億元）的薪水。
稍早，喬治已發表聲明坦承，自己是在治療心理健康問題的過程中「誤服」了不合規定的藥物。馬克斯還補充，喬治這25場的無薪禁賽，雖將使他損失上千萬美金的薪資，不過同時也將為76人帶來約587萬美元（約新台幣1.9億元）的豪華稅減免，這讓球團在2月5日交易截止日前，可能不再需要為了避稅而被迫交易禁區大將佐蒙德（Andre Drummond）。
此外，馬克斯還強調，76人隊可以在喬治被移至禁賽名單後，再簽下一名球員補強，以填補這位球星缺陣期間的空缺。
現年35歲的喬治，生涯9度入選全明星，他生涯從溜馬出發，後輾轉雷霆、快艇，於2024年加盟76人，與安比德（Joel Embiid）和馬克西（Tyrese Maxey）組成「費城三巨頭」。本賽季在喬治出戰的27場比賽中，場均可以攻下16.2分、5.2籃板和3.9助攻。
儘管喬治面臨禁賽處分，不過好消息是，76人隊目前戰績仍處在相當樂觀的境地，他們目前戰績為27勝21敗，排在東區第6，近期更是拉出一波3連勝的勢頭。
