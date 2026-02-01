快訊

新年收到銀行「發財水」怎麼用？5種民俗運用方式可旺財

名校減招／考生人數回升加龍年效應 升高中競爭加劇

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／禁賽25場喬治超級虧 3.7億薪水直接「打水漂」

聯合新聞網／ 綜合報導
費城76人隊明星前鋒喬治。 法新社
費城76人隊明星前鋒喬治。 法新社

費城76人隊明星前鋒喬治（Paul George）因違反禁藥規定，被聯盟處予禁賽25場且不支薪的判罰。《ESPN》記者馬克斯（Bobby Marks）撰文指出，在他缺賽期間，喬治估計將損失高達1174萬美元（約新台幣3.7億元）的薪水。

稍早，喬治已發表聲明坦承，自己是在治療心理健康問題的過程中「誤服」了不合規定的藥物。馬克斯還補充，喬治這25場的無薪禁賽，雖將使他損失上千萬美金的薪資，不過同時也將為76人帶來約587萬美元（約新台幣1.9億元）的豪華稅減免，這讓球團在2月5日交易截止日前，可能不再需要為了避稅而被迫交易禁區大將佐蒙德（Andre Drummond）。

此外，馬克斯還強調，76人隊可以在喬治被移至禁賽名單後，再簽下一名球員補強，以填補這位球星缺陣期間的空缺。

現年35歲的喬治，生涯9度入選全明星，他生涯從溜馬出發，後輾轉雷霆、快艇，於2024年加盟76人，與安比德（Joel Embiid）和馬克西（Tyrese Maxey）組成「費城三巨頭」。本賽季在喬治出戰的27場比賽中，場均可以攻下16.2分、5.2籃板和3.9助攻。

儘管喬治面臨禁賽處分，不過好消息是，76人隊目前戰績仍處在相當樂觀的境地，他們目前戰績為27勝21敗，排在東區第6，近期更是拉出一波3連勝的勢頭。

Paul George 76人

相關新聞

NBA／超級九換一！勇士搶公鹿「字母哥」 交易方案曝光

公鹿隊超級巨星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）近期正式表態將離隊，傳出勇士隊正積極爭取他加盟，美媒指出勇士隊可能推出的交易人選包括格林（Draymond Green）

NBA／禁賽25場喬治超級虧 3.7億薪水直接「打水漂」

費城76人隊明星前鋒喬治（Paul George）因違反禁藥規定，被聯盟處予禁賽25場且不支薪的判罰。《ESPN》記者馬克斯（Bobby Marks）撰文指出，在他缺賽期間，喬治估計將損失高達1174

NBA／唐西奇火力高效率超越字母哥 榮登2020年代得分王寶座

湖人先前痛宰巫師的這場不對稱戰役中，唐西奇（Luka Doncic）毫無疑問成了鎂光燈注目焦點。他不僅只花18分鐘就完成大三元，寫下湖人隊史最速紀錄，還成為自1996-97年賽季以來，唯一能在半場2度

NBA／黃蜂主場力壓馬刺迎6連勝 展現搶附加賽資格氣勢

黃蜂隊今天頂住馬刺隊的反撲壓力，在米勒（Brandon Miller）全場26分，包括讀秒階段關鍵2罰領軍下，以111：...

NBA／喬治禁賽76人戰力亮紅燈！主帥點名「他」該挺身而出

今日根據聯盟公告，費城76人當家球星喬治（Paul George）因違反禁藥規定，將被禁賽25場，這對於志在衝擊季後賽的他們來說無疑是「晴天霹靂」。76人總教練諾斯（Nick Nurse）也在稍早針對

NBA／喬治違反禁藥規定遭禁賽25場 76人戰力受挫

費城76人隊前鋒喬治（Paul George）因違反美國職業籃球聯盟（NBA）的禁藥計畫規定，今天上午被處以無薪禁賽25...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。