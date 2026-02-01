快訊

NBA／唐西奇火力高效率超越字母哥 榮登2020年代得分王寶座

聯合新聞網／ 綜合外電報導
唐西奇先前在對巫師一戰中狂寫紀錄。 路透社
湖人先前痛宰巫師的這場不對稱戰役中，唐西奇（Luka Doncic）毫無疑問成了鎂光燈注目焦點。他不僅只花18分鐘就完成大三元，寫下湖人隊史最速紀錄，還成為自1996-97年賽季以來，唯一能在半場2度達成25分大三元成就的球員，之後更登上另一項象徵時代地位的里程碑。

根據數據網站統計，唐西奇目前在2020年代已經累積12667分，超越公鹿球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），正式成為這個世代得分最多的球員。

值得注意的是，對唐西奇而言，這項紀錄短期內還有望持續拉開差距。由於安戴托昆波因小腿傷勢預計缺席至3月，無法在這段期間累積得分，且以唐西奇本季場均33.6分，高居聯盟得分王寶座，狀態可說是正值巔峰，兩人之間的競逐很有可能拉開一段差距，這將讓斯洛維尼亞金童有機會在歷史長河中刻下屬於自己的篇章。

唐西奇此役轟下37分，僅用22分鐘便達成「30分大三元」，同樣也刷新NBA史上最快紀錄，這是他生涯第53次達成30分大三元，排名歷史第2，僅次於「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的106次。

賽後唐西奇談到團隊表現時表示，能在客場打出如此流暢的進攻節奏，關鍵在於全隊分享球權與專注度，「我們從開賽就掌控比賽節奏，大家都在對的位置上做對的事，這讓比賽變得簡單很多。」他也坦言，個人成就只是過程的一部分，真正重要的仍是球隊持續贏球。

