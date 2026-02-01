NBA／黃蜂主場力壓馬刺迎6連勝 展現搶附加賽資格氣勢

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
黃蜂力壓馬刺勇奪6連勝。 法新社

黃蜂隊今天頂住馬刺隊的反撲壓力，在米勒（Brandon Miller）全場26分，包括讀秒階段關鍵2罰領軍下，以111：106擊敗「黑衫軍」，拉出一波6連勝，再1勝就能追平近10年的最長連勝紀錄。

開季勝多敗少的黃蜂，1月底展現不同氣象，今天擊敗西區前段班的馬刺拉出本季最長6連勝，有機會追平2016年3月曾締造的7連勝紀錄；憑藉這波連勝，黃蜂排名已提升到西區第11，和第10名的老鷹勝差僅有1.5場，有機會爭取附加賽資格。

黃蜂的連勝拿得驚險，全場最多取得20分優勢、第三節還曾領先17分，但馬刺第四節先靠巴恩斯（Harrison Barnes）接連飆進三分彈追分，福克斯（De'Aaron Fox）快攻進球後更將差距縮小到98：100。

馬刺雖7人得分上雙仍無法客場取勝。 美聯社

逆轉只差1球，馬刺卻沒能一鼓作氣扭轉戰局，黃蜂關鍵時刻先有布里吉斯（Miles Bridges）挺身而出連進兩球，迪亞巴特（Moussa Diabate）也有得分表現，助黃蜂拉鋸戰中維持分先，讀秒階段馬刺當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）有機會追平的外線嘗試又落空，讓黃蜂最終驚險以111：106延續連勝。

黃蜂先發五人得分都達兩位數，米勒26分最高，板凳還有塞克斯頓（Collin Sexton）貢獻21分；馬刺同樣先發得分都達兩位數，全隊以替補出賽的哈波（Dylan Harper）20分最高，溫班亞瑪15投6中拿16分、8籃板，卡瑟爾（Stephon Castle）16分、9助攻。

