NBA／超級九換一！勇士搶公鹿「字母哥」 交易方案曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
「字母哥」安戴托昆波（前）。 美聯社
「字母哥」安戴托昆波（前）。 美聯社

公鹿隊超級巨星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）近期正式表態將離隊，傳出勇士隊正積極爭取他加盟，美媒指出勇士隊可能推出的交易人選包括格林（Draymond Green）、庫明加（Jonathan Kuminga）、穆迪（Moses Moody）和波傑姆斯基（Brandin Podziemski），以及多達5個未來首輪選秀權，達成驚人的「九換一」交易方案。

先前相關報導曾指出，勇士隊目前只有當家一哥柯瑞（Stephen Curry）是「非賣品」，其他球員都可以被交易。陣中另外兩大球星格林和巴特勒（Jimmy Butler）此前被認為可以交易。然而，最近的事態表明，格林比巴特勒還更有可能被捲入這筆交易中。

有鑑於此，記者希德利（Evan Sidery）在稍早撰文提出了勇士隊獲得安戴托昆波的交易方案，其中用格林代替了巴特勒。他在文中列舉勇士隊的四位球員：格林、庫明加、穆迪、波傑姆斯基，以及2026年、2028年、2030年、2032年的首輪選秀權和2031年的首輪選秀權互換。

儘管希德利認為可能會有第三隊介入這筆交易案，以求得到格林，但經驗豐富的他對於公鹿隊這支志在衝冠的球隊來說可能更有影響力。

現年35歲的格林，本賽季場均數據為8.4分、5.7籃板、5.3助攻，儘管帳面數據平平，但對於手握四枚冠軍戒的他而言，老將經驗正是他在交易市場中最吸引人的一項利器。

Giannis Antetokounmpo Draymond Green 公鹿 勇士

