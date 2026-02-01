NBA／喬治禁賽76人戰力亮紅燈！主帥點名「他」該挺身而出

今日根據聯盟公告，費城76人當家球星喬治（Paul George）因違反禁藥規定，將被禁賽25場，這對於志在衝擊季後賽的他們來說無疑是「晴天霹靂」。76人總教練諾斯（Nick Nurse）也在稍早針對此事發表回應，並點名球隊另一名前鋒烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）要挺身而出，填補喬治缺陣期間的得分破口。

諾斯首先提及，在喬治在缺陣期間，球隊最大的影響在於進攻端，他說：「如果要分析保羅的作用，其中之一就是他能得分。」

76人球星喬治。 路透社

他接著補充道：「機會就在那裡，總得有人挺身而出，承擔這些投籃任務。我想烏布瑞之前已經扮演過很多這樣的角色了。我估計很多投籃機會最終還是會回到他身上，或者說，不管你怎麼稱呼他，反正這會讓很多球員都有機會上場。」

儘管身手不如過往神勇，但喬治仍是76人重要的得分火力來源，本賽季他場均可交出16分、5.1籃板、3.7助攻和1.5抄截。在喬治被禁賽後，作為鋒線二把手的烏布瑞勢必要頂替上來，幫助球隊持續保有衝擊季後賽的競爭力。

本賽季，烏布瑞場均數據為14分、4.4籃板、1.3助攻和1.2抄截。除了烏布瑞之外，總教練還提醒其他替補鋒線如巴洛（Dominick Barlow）、麥肯（Jared McCain）、華克（Jabari Walker）等人將會在之後獲得更多上場時間，這將有助於提升球隊陣容的靈活性。