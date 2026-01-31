NBA／盼76人無懼豪華稅全力補強 安比德喊話「該積極交易了」

費城76人儘管戰績來到26勝21敗，但從過程來看，距離真正的爭冠水準仍有一段落差，此時當家核心卻已明確釋出訊號：現在必須贏球，也必須補強。

考量到安比德（Joel Embiid）與喬治（Paul George）的巨額合約壓力，76人已沒有太多時間等待養成。安比德生涯5度止步季後賽第二輪，他直言，希望球團在交易截止日前積極行動，不要再像過去幾年那樣為了避稅而保守操作。

「過去幾年我們一直在閃躲豪華稅，」安比德透過媒體轉述表示，「希望這次能維持競爭力。我覺得我們有機會。我不知道他們會怎麼做，但我希望我們能夠真正上場拚一拚。」

安比德接著補充：「希望我們能在截止日前思考如何讓球隊變得更好，因為我們確實有機會。」這番話清楚點出76人當前的急迫性，不只要守住勝場，更要為季後賽走得更遠做好準備。

本季安比德、喬治與馬克西3人合計薪資約1億4400萬美元，讓名單下半部的操作空間相當有限，但76人仍握有一定的交易籌碼，包括葛萊姆斯（Quentin Grimes）與烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）等即戰力，被視為可用來換取季後賽關鍵拼圖的資產。

從陣容結構來看，76人後場深度尚稱穩定，除了馬克西之外，還有麥肯（Jared McCain）支援，但側翼與大前鋒位置的尺寸與防守能量明顯不足。以近幾年冠軍球隊的配置來看，若想在季後賽與聯盟頂級強權抗衡，補進具備3D能力的側翼戰力，已成為不可忽視的課題。