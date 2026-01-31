快訊

假警察闖金店不搶黃金…塑膠榔頭攻擊老闆娘 48小時變裝逃仍落網

不僅飄異味 北車某知名旅館遭控床蝨到處爬！北市府下令全館清消

NBA／盼76人無懼豪華稅全力補強 安比德喊話「該積極交易了」

聯合新聞網／ 綜合外電報導
安比德希望76人積極補強。 路透社
安比德希望76人積極補強。 路透社

費城76人儘管戰績來到26勝21敗，但從過程來看，距離真正的爭冠水準仍有一段落差，此時當家核心卻已明確釋出訊號：現在必須贏球，也必須補強。

考量到安比德（Joel Embiid）與喬治（Paul George）的巨額合約壓力，76人已沒有太多時間等待養成。安比德生涯5度止步季後賽第二輪，他直言，希望球團在交易截止日前積極行動，不要再像過去幾年那樣為了避稅而保守操作。

「過去幾年我們一直在閃躲豪華稅，」安比德透過媒體轉述表示，「希望這次能維持競爭力。我覺得我們有機會。我不知道他們會怎麼做，但我希望我們能夠真正上場拚一拚。」

安比德接著補充：「希望我們能在截止日前思考如何讓球隊變得更好，因為我們確實有機會。」這番話清楚點出76人當前的急迫性，不只要守住勝場，更要為季後賽走得更遠做好準備。

本季安比德、喬治與馬克西3人合計薪資約1億4400萬美元，讓名單下半部的操作空間相當有限，但76人仍握有一定的交易籌碼，包括葛萊姆斯（Quentin Grimes）與烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）等即戰力，被視為可用來換取季後賽關鍵拼圖的資產。

從陣容結構來看，76人後場深度尚稱穩定，除了馬克西之外，還有麥肯（Jared McCain）支援，但側翼與大前鋒位置的尺寸與防守能量明顯不足。以近幾年冠軍球隊的配置來看，若想在季後賽與聯盟頂級強權抗衡，補進具備3D能力的側翼戰力，已成為不可忽視的課題。

相關新聞

NBA／柯瑞提前傷退勇士不敵活塞 柯爾：傷勢並非嚴重問題

近期遭受傷病打擊的勇士，在今天主場出戰活塞的比賽中，球隊一哥柯瑞（Stephne Curry）在第三節因為膝蓋不適提前退...

NBA／地表最強！缺席16戰王者歸來 約柯奇超狂效率改寫歷史紀錄

因左膝傷勢缺席16場比賽的金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic），在今天主場對快艇之戰正式回歸。即便在上場時間受限的情況下，這位4年3奪年度MVP的「地表最強」球星依然展現驚人影響力，上場不到

NBA／唐西奇神級表現名宿讚嘆 黑旋風渥錫：1對1是對手惡夢

唐西奇在今天出戰巫師的比賽中，僅花18分鐘就奪下大三元，最終還攻下37分、13助攻、11籃板，帶領湖人以31分差距大勝巫...

NBA／勇士追字母哥只有柯瑞是非賣品 格林：我不知道

「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與公鹿隊決定分道揚鑣後，傳出勇士隊積極爭取，勇士記者波爾（Monte Poole）指出，全隊只有柯瑞（Stephen Curry）是非

NBA／盼76人無懼豪華稅全力補強 安比德喊話「該積極交易了」

費城76人儘管戰績來到26勝21敗，但從過程來看，距離真正的爭冠水準仍有一段落差，此時當家核心卻已明確釋出訊號：現在必須贏球，也必須補強。 考量到安比德（Joel Embiid）與喬治（Paul

NBA／雷霆遭點名評估戰力 總管低調運作傳鎖定「這人」

向來以低調、精準操作聞名的雷霆管理層，近期卻在交易市場上被點名浮上檯面。隨著美國時間2月5日NBA季中交易截止日逼近，外界傳出雷霆正在評估補強中鋒戰力的可能性，其中一個引發討論的名字，正是哈爾特斯坦（

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。