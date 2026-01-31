NBA／雷霆遭點名評估戰力 總管低調運作傳鎖定「這人」

向來以低調、精準操作聞名的雷霆管理層，近期卻在交易市場上被點名浮上檯面。隨著美國時間2月5日NBA季中交易截止日逼近，外界傳出雷霆正在評估補強中鋒戰力的可能性，其中一個引發討論的名字，正是哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）。

NBA知名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）在節目中透露：「這裡有個很有意思的名字，就是哈爾特斯坦。他下季握有價值2900萬美元的球隊選項，我確實聽到雷霆的名字出現在一些交易討論中。」這番話也讓外界開始揣測，為何身為衛冕冠軍、且擁有全聯盟最佳戰績的雷霆，仍會在截止日前評估交易可能。

雷霆在2024年休賽季以3年8700萬美元簽下哈爾特斯坦，並保有關鍵的球隊選項，這讓管理層在今年夏天勢必面臨抉擇。

隨著威廉斯（Jalen Williams）與霍姆葛倫（Chet Holmgren）的續約即將生效，雷霆團隊薪資結構將明顯攀升，財務壓力也逐步浮現。溫德霍斯特直言：「為什麼雷霆的名字會出現在這裡？為什麼他們會被傳出在尋找中鋒？這背後其實都與未來薪資規劃有關。」

從長期角度來看，雷霆早已為中鋒位置布局。球隊在2025年選秀會以首輪第15順位挑選年輕長人索伯（Thomas Sorber），看中的正是他在新秀合約期間的成本優勢，可作為哈爾特斯坦的潛在接班人。然而索伯在9月不幸遭遇前十字韌帶撕裂，確定整季報銷，讓雷霆短期內在內線人手上少了一個重要選項。

在戰績、薪資與未來布局交織之下，雷霆是否會在截止日前對中鋒位置做出調整，仍有待觀察。

不過可以確定的是，即便貴為聯盟霸主，雷霆總管普雷斯帝（Sam Presti）仍持續為長遠競爭力精打細算，而哈爾特斯坦的去留，勢必成為雷霆接下來最受矚目的關鍵議題之一。