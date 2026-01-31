NBA／希望公牛球團不要建雕像！羅斯：我看過韋德的

公牛隊日前為「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）舉辦球衣退休儀式，羅斯最近在節目上被問到是否希望公年為他建雕像，羅斯幽默回應：「我看過韋德（Dwyane Wade），不用了。」

2024年熱火球團揭曉韋德雕像，許多球迷笑稱是史上最醜雕像，參加揭曉儀式的韋德本人都自嘲，「那個人是誰？」

羅斯上《The Enterprise Zone》節目，被問到是否希望公牛球團建雕像，他開玩笑表示，「沒有要冒犯韋德，我有看到那座雕像，我覺得我不用。」

羅斯接著認真說明不需要雕像的理由，「我覺得那有點像被神化，那不是我希望大家崇拜我的方式。」