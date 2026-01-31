聽新聞
NBA／勇士追字母哥只有柯瑞是非賣品 格林：我不知道
「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與公鹿隊決定分道揚鑣後，傳出勇士隊積極爭取，勇士記者波爾（Monte Poole）指出，全隊只有柯瑞（Stephen Curry）是非賣品，生涯14年未離開勇士的格林（Draymond Green），可能也會成為交易籌碼。
波爾在報導指出，「就我聽到的消息，勇士唯一不能動的人只有柯瑞。這代表只要籌碼對，格林也是可以被放進談判的。他們不想這麼做，但他們願意。」
格林在自家Podcast節目中，提到字母哥的交易流言，「老實說我他X的也完全不知道，我沒有任何想法。我知道的就跟你知道的一樣，就是我看到、讀到的那些，跟你看到、讀到的一模一樣。」
「我確實看到有消息說，字母哥正準備離開密爾瓦基，不管是交易截止日前，還是休賽季，這件事看起來無法避免，而且一定會發生。這會如何影響交易截止日？聯盟裡所有人，甚至包括我們，都會打電話給密爾瓦基。」格林說。
