快訊

台中人倫悲劇…生母餵藥害死2子稱「忘記了」 前夫、男友現身殯儀館

對台灣降調？美最新國防戰略未提台灣 疑為川普「順利北京行」鋪路

船長收押了！陽明海運貨輪涉越南走私 雙獅地球牌海洛因磚遭查獲

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／勇士追字母哥只有柯瑞是非賣品 格林：我不知道

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士格林。 路透
勇士格林。 路透

字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與公鹿隊決定分道揚鑣後，傳出勇士隊積極爭取，勇士記者波爾（Monte Poole）指出，全隊只有柯瑞（Stephen Curry）是非賣品，生涯14年未離開勇士的格林（Draymond Green），可能也會成為交易籌碼。

波爾在報導指出，「就我聽到的消息，勇士唯一不能動的人只有柯瑞。這代表只要籌碼對，格林也是可以被放進談判的。他們不想這麼做，但他們願意。」

格林在自家Podcast節目中，提到字母哥的交易流言，「老實說我他X的也完全不知道，我沒有任何想法。我知道的就跟你知道的一樣，就是我看到、讀到的那些，跟你看到、讀到的一模一樣。」

「我確實看到有消息說，字母哥正準備離開密爾瓦基，不管是交易截止日前，還是休賽季，這件事看起來無法避免，而且一定會發生。這會如何影響交易截止日？聯盟裡所有人，甚至包括我們，都會打電話給密爾瓦基。」格林說。

勇士 公鹿 Draymond Green Stephen Curry Giannis Antetokounmpo 字母哥

相關新聞

NBA／柯瑞提前傷退勇士不敵活塞 柯爾：傷勢並非嚴重問題

近期遭受傷病打擊的勇士，在今天主場出戰活塞的比賽中，球隊一哥柯瑞（Stephne Curry）在第三節因為膝蓋不適提前退...

NBA／地表最強！缺席16戰王者歸來 約柯奇超狂效率改寫歷史紀錄

因左膝傷勢缺席16場比賽的金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic），在今天主場對快艇之戰正式回歸。即便在上場時間受限的情況下，這位4年3奪年度MVP的「地表最強」球星依然展現驚人影響力，上場不到

NBA／唐西奇神級表現名宿讚嘆 黑旋風渥錫：1對1是對手惡夢

唐西奇在今天出戰巫師的比賽中，僅花18分鐘就奪下大三元，最終還攻下37分、13助攻、11籃板，帶領湖人以31分差距大勝巫...

NBA／勇士追字母哥只有柯瑞是非賣品 格林：我不知道

「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與公鹿隊決定分道揚鑣後，傳出勇士隊積極爭取，勇士記者波爾（Monte Poole）指出，全隊只有柯瑞（Stephen Curry）是非

NBA／太陽「惡棍」布魯克斯又被吹T 但不計入禁賽規定次數

「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）今天上場24分鐘就狂轟27分，幫助太陽隊以126：113輕取騎士隊，連2天出賽拿下勝利。今天他又被吹技術犯規，對太陽的好消息是，不會被計入「技術犯規禁賽」

NBA／湖人海斯入籍斯洛維尼亞將完成 輔佐唐西奇征戰國際賽

海斯（Jaxson Hayes）是唐西奇（Luka Doncic）降臨湖人隊後的最大受益者，如今傳出他有望取得斯洛維尼亞國籍，與唐西奇在國際賽場上繼續連線。 據《BasketNews》報導，海斯

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。