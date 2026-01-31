快訊

台中人倫悲劇…生母餵藥害死2子稱「忘記了」 前夫、男友現身殯儀館

對台灣降調？美最新國防戰略未提台灣 疑為川普「順利北京行」鋪路

船長收押了！陽明海運貨輪涉越南走私 雙獅地球牌海洛因磚遭查獲

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／柯瑞提前傷退勇士不敵活塞 柯爾：傷勢並非嚴重問題

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
柯瑞在第三節因為膝蓋不適提前退場。 美聯社
柯瑞在第三節因為膝蓋不適提前退場。 美聯社

本場賽事

-

:

-

載入中...

球員照片
Stephen Curry
位置 後衛
得分 27.2
籃板 3.54
助攻 4.8
抄截 1.13

2025-2026賽季

近期遭受傷病打擊的勇士，在今天主場出戰活塞的比賽中，球隊一哥柯瑞（Stephne Curry）在第三節因為膝蓋不適提前退場，加上雙方禁區戰力的差異，最終活塞就在內線得分比勇士多出22分下，以131：124擊退勇士。

勇士近期在巴特勒（Jimmy Butler）因傷賽季提前報銷後，團隊氣氛低迷，而今天在庫明加（Jonathan Kuminga）也持續缺陣下迎戰活塞，勇士也在上半場就遭受打擊，來訪的活塞首節就在康寧漢（Cade Cunningham）領軍下單節猛轟45分，上半場團隊就攻下77分，並領先勇士13分。

易籃後勇士雖然試圖展開反撲，但在第三節末段柯瑞卻在一次上籃後臉露痛苦表情，最終也一瘸一拐的走回休息室，勇士球團也隨即宣布柯瑞本場比賽將不會回歸，讓勇士在痛失一大將，最終也以7分差距吞下敗仗。

活塞今天共計6人得分上雙，其中康寧翰拿下29分、11助攻，杜倫（Jalen Duren）則有21分、13籃板，其中包括抓下6記進攻籃板，在他坐鎮禁區下，活塞今天禁區得分與籃板分別大勝勇士22分與11顆；至於勇士今天則以提前傷退的柯瑞攻下23分最佳，替補上陣的梅爾頓（De'Anthony Melton）則有18分進帳，近期的低迷表現也讓外界評估勇士將會在交易大限前有所動作。

賽後勇士總教練柯爾（Steve Kerr）在談到柯瑞的傷勢狀況時說：「這應該不是屬於嚴重問題，他的右膝近期一直有不舒服的狀況，這與他之前缺席灰狼之戰是同一原因，我們將會持續觀察他的恢復狀況。」

延伸閱讀

NBA／勇士交易字母哥傳聞沸沸揚揚！柯瑞：我知道情況

NBA／合體柯瑞？經紀人風波引爆字母哥交易猜測 傳勇士備超級大禮包

NBA／勇士接連傳傷情 柯瑞談膝蓋怪病：這感覺從沒出現過

NBA／柯瑞轟26分提前離場 勇士客場發威賞灰狼5連敗

相關新聞

NBA／柯瑞提前傷退勇士不敵活塞 柯爾：傷勢並非嚴重問題

近期遭受傷病打擊的勇士，在今天主場出戰活塞的比賽中，球隊一哥柯瑞（Stephne Curry）在第三節因為膝蓋不適提前退...

NBA／地表最強！缺席16戰王者歸來 約柯奇超狂效率改寫歷史紀錄

因左膝傷勢缺席16場比賽的金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic），在今天主場對快艇之戰正式回歸。即便在上場時間受限的情況下，這位4年3奪年度MVP的「地表最強」球星依然展現驚人影響力，上場不到

NBA／唐西奇神級表現名宿讚嘆 黑旋風渥錫：1對1是對手惡夢

唐西奇在今天出戰巫師的比賽中，僅花18分鐘就奪下大三元，最終還攻下37分、13助攻、11籃板，帶領湖人以31分差距大勝巫...

NBA／勇士追字母哥只有柯瑞是非賣品 格林：我不知道

「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與公鹿隊決定分道揚鑣後，傳出勇士隊積極爭取，勇士記者波爾（Monte Poole）指出，全隊只有柯瑞（Stephen Curry）是非

NBA／太陽「惡棍」布魯克斯又被吹T 但不計入禁賽規定次數

「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）今天上場24分鐘就狂轟27分，幫助太陽隊以126：113輕取騎士隊，連2天出賽拿下勝利。今天他又被吹技術犯規，對太陽的好消息是，不會被計入「技術犯規禁賽」

NBA／湖人海斯入籍斯洛維尼亞將完成 輔佐唐西奇征戰國際賽

海斯（Jaxson Hayes）是唐西奇（Luka Doncic）降臨湖人隊後的最大受益者，如今傳出他有望取得斯洛維尼亞國籍，與唐西奇在國際賽場上繼續連線。 據《BasketNews》報導，海斯

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。