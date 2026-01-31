NBA／太陽「惡棍」布魯克斯又被吹T 但不計入禁賽規定次數

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）今天上場24分鐘就狂轟27分，幫助太陽隊以126：113輕取騎士隊，連2天出賽拿下勝利。今天他又被吹技術犯規，對太陽的好消息是，不會被計入「技術犯規禁賽」規定次數。

太陽當家球星布克（Devin Booker）持續缺陣，但迎來年輕後衛格林（Jalen Green）復出。太陽靠著外線和不斷壓迫對手失誤，半場打完領先6分。

第三節布魯克斯獨拿17分，全隊狂轟45分，讓比賽快速進入垃圾時間。太陽全隊7人得分上雙，布魯克斯上場24分鐘，就拿下全場最高的27分。

第三節騎士前鋒湯姆林（Nae'Qwan Tomlin）連續推倒布魯克斯兩次，裁判都沒響哨，布魯克斯忍不住生氣。裁判看完回放後，做出神奇吹判，判定湯姆林防守犯規；布魯克斯假摔技術犯規。

布魯克斯賽前已累積14次技術犯規，根據聯盟規定，累積16次就要禁賽。不過假摔技術犯規並不會被記入規定次數。

布魯克斯受訪時談到該次判決，「我有跟他聊過假摔的吹判，他這次吹了。我說過現在假摔吹得不夠多，我猜他是想拿我當例子。」

