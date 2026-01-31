NBA／地表最強！缺席16戰王者歸來 約柯奇超狂效率改寫歷史紀錄

因左膝傷勢缺席16場比賽的金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic），在今天主場對快艇之戰正式回歸。即便在上場時間受限的情況下，這位4年3奪年度MVP的「地表最強」球星依然展現驚人影響力，上場不到25分鐘就繳出31分、12籃板、5助攻、3抄截的全能數據，率領金塊以122比109拿下勝利。

根據統計，約柯奇不僅完成本季第29次「雙十」，更成為NBA史上首位在單場出賽未滿25分鐘的情況下，仍能達成30分、10籃板、5助攻紀錄的球員。金塊主帥艾德曼（David Adelman）賽後表示：「我們最在意的是他的健康與節奏，結果他在有限時間內就改變了比賽，這正是約柯奇的特別之處。」

Nikola Jokić Returns, Denver Secures W!



🃏 31 PTS

🃏 12 REB

🃏 5 AST



He's the first player in NBA history to record 30+ PTS, 10+ REB, and 5+ AST while playing less than 25 MIN in a game 🤯 pic.twitter.com/CTPUCD3Pbw — NBA (@NBA) 2026年1月31日

約柯奇是在作客邁阿密時不慎受傷，導致左膝過度伸展，隨後一跛一跛退場。金塊當時宣布將在4週後重新評估傷勢，《ESPN》也率先披露他計畫於本場復出。在他缺陣期間，金塊仍交出10勝6敗成績，但同時也面臨強森（Cameron Johnson）與布勞恩（Christian Braun）等主力長期缺席的影響。

這次回歸不僅穩定軍心，也攸關約柯奇的個人獎項資格。本季他場均29.6分、12.2籃板、11助攻，三分球命中率高達43.5%，創下生涯新高。依聯盟規定，需至少出賽65場才能角逐MVP與年度隊伍等獎項，若約柯奇接下來全勤出賽，例行賽將達66場，順利符合門檻。過去5個賽季，他在MVP票選中皆名列前兩名，本季同樣有極高機會阻止亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）年度MVP2連霸。

快艇在前三節緊咬比分，但第四節成為約柯奇的表演時刻。他在短短3分47秒內獨拿11分，將金塊原本5分的領先一舉擴大到16分，直接帶走勝負。金塊本季「背靠背」第2戰戰績也因此提升至7勝3敗。

除了約柯奇外，金塊此役多點開花，穆雷（Jamal Murray）三分球5投4中貢獻22分9助攻，本季第35度單場至少20分，追平生涯新高；華森（Peyton Watson）挹注21分，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）延續火燙手感，命中5記三分球得到22分，再度關鍵板凳殺手。這是金塊本季第4次同場至少4人拿到20分以上。

快艇從12月21日到今天比賽之前，19場比賽豪取16勝，戰績搶進西區第10的附加賽資格內，可惜面對約柯奇的回歸，無緣將近期連勝推向4場。哈登（James Harden）拿下25分9助攻，雷納德（Kawhi Leonard）21分6助攻3籃板2抄截。