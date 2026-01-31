快訊

好市多「新年禮盒」上架！會員齊推這款：一個早上就吃光

王祖賢59歲生日！今進駐小紅書：最珍貴的即是當下

陽明海運貨輪涉嫌走私大批海洛因！船長收押了

NBA／地表最強！缺席16戰王者歸來 約柯奇超狂效率改寫歷史紀錄

聯合新聞網／ 綜合外電報導
約柯奇回歸大爆發。 路透社
約柯奇回歸大爆發。 路透社

因左膝傷勢缺席16場比賽的金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic），在今天主場對快艇之戰正式回歸。即便在上場時間受限的情況下，這位4年3奪年度MVP的「地表最強」球星依然展現驚人影響力，上場不到25分鐘就繳出31分、12籃板、5助攻、3抄截的全能數據，率領金塊以122比109拿下勝利。

根據統計，約柯奇不僅完成本季第29次「雙十」，更成為NBA史上首位在單場出賽未滿25分鐘的情況下，仍能達成30分、10籃板、5助攻紀錄的球員。金塊主帥艾德曼（David Adelman）賽後表示：「我們最在意的是他的健康與節奏，結果他在有限時間內就改變了比賽，這正是約柯奇的特別之處。」

約柯奇是在作客邁阿密時不慎受傷，導致左膝過度伸展，隨後一跛一跛退場。金塊當時宣布將在4週後重新評估傷勢，《ESPN》也率先披露他計畫於本場復出。在他缺陣期間，金塊仍交出10勝6敗成績，但同時也面臨強森（Cameron Johnson）與布勞恩（Christian Braun）等主力長期缺席的影響。

這次回歸不僅穩定軍心，也攸關約柯奇的個人獎項資格。本季他場均29.6分、12.2籃板、11助攻，三分球命中率高達43.5%，創下生涯新高。依聯盟規定，需至少出賽65場才能角逐MVP與年度隊伍等獎項，若約柯奇接下來全勤出賽，例行賽將達66場，順利符合門檻。過去5個賽季，他在MVP票選中皆名列前兩名，本季同樣有極高機會阻止亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）年度MVP2連霸。

快艇在前三節緊咬比分，但第四節成為約柯奇的表演時刻。他在短短3分47秒內獨拿11分，將金塊原本5分的領先一舉擴大到16分，直接帶走勝負。金塊本季「背靠背」第2戰戰績也因此提升至7勝3敗。

除了約柯奇外，金塊此役多點開花，穆雷（Jamal Murray）三分球5投4中貢獻22分9助攻，本季第35度單場至少20分，追平生涯新高；華森（Peyton Watson）挹注21分，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）延續火燙手感，命中5記三分球得到22分，再度關鍵板凳殺手。這是金塊本季第4次同場至少4人拿到20分以上。

快艇從12月21日到今天比賽之前，19場比賽豪取16勝，戰績搶進西區第10的附加賽資格內，可惜面對約柯奇的回歸，無緣將近期連勝推向4場。哈登（James Harden）拿下25分9助攻，雷納德（Kawhi Leonard）21分6助攻3籃板2抄截。

相關新聞

NBA／唐西奇18分鐘大三元卻非本季最速 湖人大勝巫師31分

湖人今天在作客巫師主場的賽事中大開殺戒，上半場就猛轟77分並領先29分，其中唐西奇僅出賽18分就拿下大三元，創下歷史第5...

NBA／唐西奇神級表現名宿讚嘆 黑旋風渥錫：1對1是對手惡夢

唐西奇在今天出戰巫師的比賽中，僅花18分鐘就奪下大三元，最終還攻下37分、13助攻、11籃板，帶領湖人以31分差距大勝巫...

NBA／約柯奇回歸保住爭年度MVP資格 金塊主帥希望他慢慢來

金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）因傷缺席16場比賽後，今天在主場主場迎戰快艇的比賽中正式回歸賽場。這也讓他繼續保有爭取本季MVP等個人獎項的資格。 約柯奇是在12月29日對熱火一戰

NBA／地表最強！缺席16戰王者歸來 約柯奇超狂效率改寫歷史紀錄

因左膝傷勢缺席16場比賽的金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic），在今天主場對快艇之戰正式回歸。即便在上場時間受限的情況下，這位4年3奪年度MVP的「地表最強」球星依然展現驚人影響力，上場不到

NBA／湖人海斯入籍斯洛維尼亞將完成 輔佐唐西奇征戰國際賽

海斯（Jaxson Hayes）是唐西奇（Luka Doncic）降臨湖人隊後的最大受益者，如今傳出他有望取得斯洛維尼亞國籍，與唐西奇在國際賽場上繼續連線。 據《BasketNews》報導，海斯

NBA／勇士教頭盛讚康寧漢強勢崛起 球風類比「兩大全能巨星」

活塞當家少主康寧漢（Cade Cunningham）本季強勢竄升為聯盟新生代超級球星，他的全面表現也讓勇士總教練柯爾（Steve Kerr）深信不疑。在今天勇士與活塞對戰之前，柯爾不吝給予康寧漢高度評

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。