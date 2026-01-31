NBA／湖人海斯入籍斯洛維尼亞將完成 輔佐唐西奇征戰國際賽

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人海斯(左)、唐西奇(右)。 法新社
海斯（Jaxson Hayes）是唐西奇（Luka Doncic）降臨湖人隊後的最大受益者，如今傳出他有望取得斯洛維尼亞國籍，與唐西奇在國際賽場上繼續連線。

據《BasketNews》報導，海斯正處於完成相關文件的最終階段，這會讓他有資格代表斯洛維尼亞出征世界盃資格賽，與唐西奇聯手。

現年25歲的海斯身高213公分，出生於美國奧克拉荷馬州，去年10月他就證實，正準備入籍斯洛維尼亞。

海斯和唐西奇經紀人都是達菲（Bill Duffy），達菲曾幫藍道夫（Anthony Randolph）歸化，海斯受訪時說，「我們有同個經紀人，我爸媽和唐西奇爸媽都在處理這件事。」

海斯是一名活動力和彈跳力出色的長人，唐西奇的傳導能力讓他如魚得水。本季出賽38場，平均上場17.7分鐘，能拿下6.4分3.9籃板，投籃命中率高達77.3%，創生涯新高。

湖人 Luka Doncic

