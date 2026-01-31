快訊

NBA／曾被黃蜂選中並出賽10場 前UCLA明星後衛爭取重返NCAA

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
在2023年選秀會次輪第41順位被黃蜂選入的前UCLA明星後衛貝利（Amari Bailey），在NBA生涯至今代表黃蜂出賽過10場後，21歲的他在今天也宣布已經聘請經紀人以及律師，準備爭取重返NCAA的參賽資格，彌補當年在NCAA舞台留下的遺憾。

過去身為5星高中生的貝利，在2022-23賽季代表UCLA出賽30場留下平均11.2分、2.2助攻、3.8籃板的數據後，於2023年宣布挑戰NBA選秀會，並在次輪第41順位被黃蜂選入，不過新秀賽季簽下雙向合約並從發展聯盟出發後，他一度代表黃蜂出賽10場繳出平均2.3分的平庸成績後，隔年則是與籃網簽約，並在待不到一個月後又遭到釋出，過去兩年則都在發展聯盟打滾。

儘管已經離開NCAA舞台2個賽季，但貝利今年也僅21歲，這也讓他興起了想重返NCAA的念頭，如能成功將創下首例NBA球員重返NCAA的紀錄，貝利說：「我現在應該還是一個大四學生，我不想27歲時還在打大學籃球，我並不是在貶低那些還在打NCAA的球員，那是他們的人生之道，但我去打過職業比賽並學到很多東西，也經歷了很多，所以為什麼我不能帶著這些回去？」

不過去年12月NCAA主席貝克（Charlie Baker）就曾表示過，不會允許任何與NBA簽約的球員獲得NCAA參賽資格，但卻也發生過曾與NBA球隊簽訂過雙向合約，並在發展聯盟出賽過的阿拉巴馬大學前鋒貝迪亞科（Charles Bediako），近日透過州法院挑戰NCAA判定，最終獲得代表阿拉巴馬大學出賽的案例，但NCAA仍試圖推翻這個結果。

而貝利的律師也表示，NCAA當前的規定確實相當矛盾，「你有一個想上大學的適齡孩子，但現在體系卻告訴你，『很遺憾你因為去過另外一個聯賽，所以你永遠出局了。』我看不出這有什麼合理的理由。」

貝利也強調，自己會想要重返NCAA舞台並不是為了作秀，「我是認真的，想要重新回到賽場上，我只是想要提高自己的球技，改變人們對我的看法，並證明自己能夠贏得比賽。」

