NBA／勇士教頭盛讚康寧漢強勢崛起 球風類比「兩大全能巨星」

聯合新聞網／ 綜合外電報導
活塞當家少主康寧漢。 路透社
活塞當家少主康寧漢（Cade Cunningham）本季強勢竄升為聯盟新生代超級球星，他的全面表現也讓勇士總教練柯爾（Steve Kerr）深信不疑。在今天勇士與活塞對戰之前，柯爾不吝給予康寧漢高度評價，甚至將他的比賽風格拿來與兩位準名人堂後衛相提並論。

「康寧漢真的太棒了，」柯爾表示，「他讓我想到唐西奇（Luka Doncic）和哈登（James Harden），有點像是一個人就能撐起整個進攻體系，所有事情都圍繞著他運轉。」柯爾進一步補充，「他是一名非常、非常出色的球員，而且正在真正打出屬於自己的水準。」

康寧漢本季場均25.3分，投籃命中率45.4%，同時還能送出生涯新高的9.7次助攻，展現攻守串聯兼具的領袖價值。在他的帶領下，活塞進攻火力全面升級，不僅比賽節奏更加流暢，也讓隊友獲得更多輕鬆出手的機會。

活塞本季戰績一路攀升，目前以34勝12敗高居東區龍頭，成為聯盟最令人驚豔的黑馬之一。年僅24歲的康寧漢仍有極大的成長空間，隨著比賽閱讀能力與穩定度持續提升，他不僅坐穩活塞核心地位，也被外界普遍看好，有潛力在未來數年成為左右聯盟版圖的關鍵人物。

