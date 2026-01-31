NBA／湖人被點名為「字母哥」潛在下家 交易籌碼仍是最大變數
儘管熱火與勇士被外界多次點名為爭取公鹿超級球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的熱門隊伍，但在任何牽動聯盟門面的交易傳聞中，豪門湖人始終是不容忽視的名字。
NBA資深記貝克（Howard Beck）近日透露，就「字母哥」的角度來看，湖人確實是他關注的潛在落腳處之一，只是現階段如何拿出交易籌碼仍是一大難題。
貝克在《The Zach Lowe Show》節目中表示：「我最近被告知，從字母哥的立場來看，湖人是值得持續觀察的一支球隊，就像其他有興趣的球隊一樣。」
不過他也隨即補充，湖人要真正促成交易並不容易，「問題依舊出在交易資產上。湖人目前在這方面確實有難度，但一旦進入休賽季，他們在選秀權上的彈性會增加，情況也會更加明朗，尤其是等到他們釐清詹姆斯（LeBron James）是否續留，以及里夫斯（Austin Reaves）自由球員身分的去向之後。」
根據先前報導，公鹿在評估任何有關字母哥的交易時，核心條件相當明確，球隊希望能換回頂級潛力年輕球員，以及最好能拿到量多且具價值的選秀權，作為未來重建的重要基石。
公鹿方面並未急於做出決定，而是選擇耐心等待最有利的方案，確保能透過送走這位當家門面來爭取最大回報。
在聯盟競逐態勢與各隊資產配置仍持續變動的情況下，湖人是否真能成為字母哥最終的下一站，仍有賴休賽季走向與多項關鍵人事抉擇逐步揭曉，但可以確定的是，只要這筆交易話題仍在檯面上，湖人勢必會持續被放在聚光燈下檢視。
