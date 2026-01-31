NBA／唐西奇神級表現湖人名宿讚嘆 黑旋風渥錫：他成為對手惡夢

Luka Doncic 位置 前鋒-後衛 得分 33.6 籃板 7.71 助攻 8.7 抄截 1.5

唐西奇在今天出戰巫師的比賽中，僅花18分鐘就奪下大三元，最終還攻下37分、13助攻、11籃板，帶領湖人以31分差距大勝巫師，賽後包括隊友詹姆斯（LeBron James）、湖人傳奇球星「黑旋風」渥錫（James Worthy）等人都對於唐西奇的表現表示讚嘆。

本賽季在得分榜上持續保持領先的唐西奇，今天不僅寫下大三元紀錄，在全場進帳37分後，他也超越安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）成為2020年代後的年代得分王。

至於身為2010年至2019年間年代得分王的詹姆斯，在今天賽後談及唐西奇的表現時說：「我真的很喜歡這孩子，喜歡他的一切。我只希望他的職業生涯能夠達到他想要的高度，也很榮幸自己能成為他旅程中的一部分，希望他能從我身上學到一些東西。」

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）也對於唐西奇僅花上半場就拿下大三元表示讚嘆，他說：「這真的很不可思議，這是他生涯第2次做到這件事了，我認為這是因為他帶著正確心態上場，但我必須強調，他今晚的決策有多麼的果斷，每一個動作都在撕裂對方的防守。」

而湖人傳奇球星「黑旋風」渥錫更認為，唐西奇已經成為對手的惡夢，「他在一對一的情況下，毫無疑問已經是每一個對手的惡夢。」