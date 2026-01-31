NBA／約柯奇回歸保住爭年度MVP資格 金塊主帥希望他慢慢來

金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）因傷缺席16場比賽後，今天在主場主場迎戰快艇的比賽中正式回歸賽場。這也讓他繼續保有爭取本季MVP等個人獎項的資格。

約柯奇是在12月29日對熱火一戰中因左膝過度伸展造成骨挫傷被迫缺席，受傷前，他場均29.6分高居聯盟得分榜第5，本季至今累積16次大三元，為全聯盟最多。此外，他本季場均助攻11.0次、三分球命中率43%，兩項數據皆創下生涯新高。

在約柯奇缺陣的一個多月期間，金塊仍交出10勝6敗的成績單，這16場比賽也成為他職業生涯單季缺席最多的一次。今天賽前他一度被列為出賽成疑，但最終仍是順利上場。

Welcome back, Nikola Jokić 🙌



His first points of the night comes via putback!



1st game since Dec. 29th for the @nuggets star. pic.twitter.com/tMO3sVsstN — NBA (@NBA) 2026年1月31日

金塊主帥艾德曼（David Adelman）在賽前受訪時直言，約柯奇回歸固然令人振奮，但仍希望外界稍微放慢期待節奏。

「能把約柯奇找回來真的很棒，但我們得稍微降溫一下。他畢竟受過傷，也缺席了一段時間。在我看來，能迎回現今世界上最好的球員是一件非常、非常重要的事，但我只希望大家不要過度想像他立刻能做到什麼。」艾德曼說，「他需要重新上場找回舒服的感覺，我們都知道當他進入狀態時會發生什麼事，那是我們從未見過的層級。」

快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）談到如何防守約柯奇時則是坦言壓力不小，「他的傳球能力與得分威脅，讓防守端的選擇變得完全不同。如果你換防，他會懲罰較小的球員；如果派上大個子，他又能把人拉到外線單打。我們今晚肯定會非常忙。」

雖然迎來約柯奇，但金塊仍有多名輪替主力缺陣，包括葛登（Aaron Gordon）、布勞恩（Christian Braun）與強森（Cam Johnson）。

艾德曼也再次強調球隊整體狀態正逐步好轉，「我們正朝正確的方向前進。很顯然，我們對約柯奇回來感到非常興奮，就像對任何長時間缺陣的球員一樣，能夠重新迎回他們，對我們都非常重要。」