NBA／唐西奇18分鐘大三元卻非本季最速 湖人大勝巫師31分

Luka Doncic 位置 前鋒-後衛 得分 33.6 籃板 7.71 助攻 8.7 抄截 1.5

湖人今天在作客巫師主場的賽事中大開殺戒，上半場就猛轟77分並領先29分，其中唐西奇僅出賽18分就拿下大三元，創下歷史第5快、本季第2快大三元紀錄，最終湖人也以142：111輕取巫師。

近期展開客場長征的湖人，在前一場於詹姆斯（LeBron James）的家鄉騎士主場慘敗給對手後，今天則是轉戰巫師主場，面對戰績在聯盟後段班的巫師，湖人上半場就在唐西奇（Luka Doncic）領軍下火力全開，前兩節分別攻下41分與36分，其中唐西奇在出賽18分04秒後就拿下大三元，上半場打完個人就有26分、11籃板、11助攻、2抄截數據。

根據統計數據，唐西奇出賽18分鐘04秒就拿下大三元，在聯盟史上排名第5快，在本季也只能排上第2名，老鷹強森（Jalen Johnson）日前曾僅花16分鐘44秒就拿下大三元，創下史上第二快紀錄，僅次於約柯奇（Nikola Jokic）在2018年創下的14分33秒。

在半場打完比賽就已經毫無懸念的情況下，唐西奇也僅打三節就打卡下班，最終湖人也以31分差距大勝巫師，拿下客場6連戰的第4勝。

唐西奇今天攻下37分、13助攻、11籃板，以53次繼續在NBA歷史30分大三元榜上排名現役球員第1名、歷史第2名，緊追在後的則是約柯奇的51次，至於歷史排名第1名的則為「大O」羅伯森（Oscar Roberson）的106次。

談到今天的好表現，唐西奇說：「我就是努力閱讀防守，對手開賽就對我包夾，之後又換了一套防守方式，我必須好好解讀、分享球權，這對我來說有點像是在下西洋棋，我覺得今天我們打得很出色。」