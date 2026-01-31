NBA／唐西奇險中招引發安全疑慮 騎士主場藏陷阱將檢討設計

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
唐西奇日前在騎士主場不慎摔倒虛驚一場。
NBA官方證實，將與克里夫蘭騎士針對主場火箭球館（Rocket Arena）具爭議性的場地設計進行檢討與修正討論。

事件起因於日前湖人球星唐西奇（Luka Doncic）在比賽中意外跌落場邊，險些造成嚴重傷勢，目前他因左腳踝痠痛被列在出賽成疑名單。

聯盟發言人表示：「過去多年來，球館地板已為此問題進行多次改善，但鑑於昨晚的事件，NBA與騎士將重新檢視現況。」唐西奇是在比賽過程中跌出騎士主場球場邊線，而該球場地面高出鋪設於冰球場上的橡膠墊約10英吋，形成明顯落差。

騎士是目前全NBA唯一採用「架高式球場」的球隊，場邊第一排座位設於橡膠墊上，而非與球場同一平面，導致球場邊緣與座位區之間存在潛在危險的縫隙。湖人至少是第2支正式向聯盟提出抗議的客隊。早在2023年11月，邁阿密熱火就曾在同一地點發生重大事件，當時史密斯（Dru Smith）踩空扭傷右膝韌帶，導致整季報銷。

當時史密斯的重傷事故之後，球員工會（NBPA）已向聯盟表達疑慮，而在唐西奇又一次面臨類似情況後，雙方再度展開討論。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）直言該設計「存在安全風險」，而熱火主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）其實在兩年多前就曾公開提出相同警告。

對此，騎士方面回應指出：「火箭球館的球場配置與設計完全符合NBA規範，並已使用超過20年，期間我們持續與聯盟及獨立地板專家合作、定期評估，以確保球員安全與比賽表現。」

該場館是以木製結構架高於冰球場的橡膠墊之上，而最昂貴的場邊座位甚至低到觀眾還能翹腳到球場地板上，順便放個飲料。

聯盟目前正在評估多項改善方案，包括縮小支撐球場的木塊體積、在落差處加裝小型斜坡以減緩高度差，或是擴大球場面積，讓場邊座位直接設置於球場平面之上。

隨著唐西奇驚險一幕引發關注，這座使用31年、卻僅出現少數已知事故的場館，是否迎來結構性調整，成為聯盟與球員共同關切的焦點。

