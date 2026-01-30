NBA／扳倒龍頭雷霆關鍵在防守 愛德華帶頭衝：一切從我開始做起

灰狼當家球星愛德華（Anthony Edwards）向來以爆發力、射程與自信聞名，是聯盟最具觀賞性的得分手之一，但在今天主場擊敗聯盟龍頭雷霆之後，他選擇把焦點放在另一個經常被忽略的面向，那就是防守。

灰狼此役成功扳倒聯盟頂尖強權雷霆，收下3連勝。賽後，愛德華直言這波好表現來自團隊防守的提升。「我不想烏鴉嘴，」愛德華說道，「但我真的很喜歡我們最近幾場比賽的防守狀態，我覺得關鍵在於，必須把這樣的防守強度帶到每一場比賽。」

身為灰狼的防守指標人物，愛德華也毫不避諱地把責任攬在自己身上。「我覺得一切都要從我防守端開始，」他說，「如果我在防守上拿出高水準，我相信大家都會跟著做。所以我得下定決心去做到這件事，說實話，這真的不容易。」他也坦承：「這確實很難。」

數據也印證了他的說法。灰狼將雷霆的得分壓制在111分，低於其聯盟最高的場均120.4分，同時利用對手16次失誤換得30分，成為勝負關鍵。

愛德華此役繳出26分、5籃板、5助攻、2抄截的全能表現，在攻防兩端持續施壓。側翼搭檔麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）也挺身而出，貢獻21分、4籃板、4助攻、2阻攻，為球隊提供穩定支援。

對灰狼而言，這不僅是一場含金量十足的勝利，更展現球隊防守端的成長方向。若愛德華能持續以身作則，將侵略性防守視為每晚的標準配置，明尼蘇達的上限勢必隨之拉高。