快訊

立院吵一團…王義川當面嗆她「走開啦」 王鴻薇、吳思瑤爆推擠衝突

眼神給出去靈動啦？號稱「中國性商第一人」 陸網紅周媛遭立案調查

遭Bolt司機丟包台64輾死 政大同窗還原替代役溫男生前對話「我沒喝醉」

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／扳倒龍頭雷霆關鍵在防守 愛德華帶頭衝：一切從我開始做起

聯合新聞網／ 綜合外電報導
愛德華。 美聯社
愛德華。 美聯社

灰狼當家球星愛德華（Anthony Edwards）向來以爆發力、射程與自信聞名，是聯盟最具觀賞性的得分手之一，但在今天主場擊敗聯盟龍頭雷霆之後，他選擇把焦點放在另一個經常被忽略的面向，那就是防守。

灰狼此役成功扳倒聯盟頂尖強權雷霆，收下3連勝。賽後，愛德華直言這波好表現來自團隊防守的提升。「我不想烏鴉嘴，」愛德華說道，「但我真的很喜歡我們最近幾場比賽的防守狀態，我覺得關鍵在於，必須把這樣的防守強度帶到每一場比賽。」

身為灰狼的防守指標人物，愛德華也毫不避諱地把責任攬在自己身上。「我覺得一切都要從我防守端開始，」他說，「如果我在防守上拿出高水準，我相信大家都會跟著做。所以我得下定決心去做到這件事，說實話，這真的不容易。」他也坦承：「這確實很難。」

數據也印證了他的說法。灰狼將雷霆的得分壓制在111分，低於其聯盟最高的場均120.4分，同時利用對手16次失誤換得30分，成為勝負關鍵。

愛德華此役繳出26分、5籃板、5助攻、2抄截的全能表現，在攻防兩端持續施壓。側翼搭檔麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）也挺身而出，貢獻21分、4籃板、4助攻、2阻攻，為球隊提供穩定支援。

對灰狼而言，這不僅是一場含金量十足的勝利，更展現球隊防守端的成長方向。若愛德華能持續以身作則，將侵略性防守視為每晚的標準配置，明尼蘇達的上限勢必隨之拉高。

相關新聞

NBA／刷新20歲以下單場得分紀錄 狀元佛雷格坦言輸球太難受

2025-26年賽季最受矚目的兩名菜鳥終於在今天正面對決，獨行俠狀元佛雷格（Cooper Flagg）與黃蜂新星克努佩爾（Kon Knueppel）同場飆分，聯手為球迷獻上一場未來感十足的對轟大戰。最

NBA／扳倒龍頭雷霆關鍵在防守 愛德華帶頭衝：一切從我開始做起

灰狼當家球星愛德華（Anthony Edwards）向來以爆發力、射程與自信聞名，是聯盟最具觀賞性的得分手之一，但在今天主場擊敗聯盟龍頭雷霆之後，他選擇把焦點放在另一個經常被忽略的面向，那就是防守。

NBA／波爾健康卻連2場被冰 美媒點攻防問題、恐被交易送走

鵜鶘隊本季12勝37敗位居西區墊底，儘管選秀權不在自己手上，仍有可能提前放棄賽季，在交易大限前當賣家。《The Athletic》鵜鶘記者古洛瑞（Will Guillory）指出，控衛波爾（Jorda

NBA／傳湖人小將肯奈特喊「賣我」 騎士有意用杭特交易

肯奈特（Dalton Knecht）去年曾被湖人隊交易至黃蜂隊，但因威廉斯（Mark Williams）體檢未過取消，肯奈特回到後一蹶不振，上場時間更是驟減，如今傳出他向球團申請交易。 肯奈特是

NBA／小哈德威外線爆發為殘陣金塊注入能量 主帥：配得上最佳第六人

金塊在主場以107比103擊敗籃網，穆雷（Jamal Murray）在最後2分26秒獨拿9分，親手關上勝利之門，金塊報了前一次交手落敗之仇，也讓前隊友波特（Michael Porter Jr.）重返丹

NBA／歐康古被肘到「掉牙」滿口鮮血 老鷹教頭：還是很帥

老鷹隊中鋒歐康古（Onyeka Okongwu）昨天比賽被塞爾蒂克隊布朗（Jaylen Brown）肘擊，導致牙齒骨折，流出大量鮮血，因此今天與火箭隊交手無法上場。 第四節布朗持球進攻時，手肘揮

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。