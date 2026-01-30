NBA／波爾健康卻連2場被冰 美媒點攻防問題、恐被交易送走
鵜鶘隊本季12勝37敗位居西區墊底，儘管選秀權不在自己手上，仍有可能提前放棄賽季，在交易大限前當賣家。《The Athletic》鵜鶘記者古洛瑞（Will Guillory）指出，控衛波爾（Jordan Poole）被放上貨架。
古洛瑞指出，鵜鶘希望送走波爾或墨瑞（Dejounte Murray）的合約，甚至都送走。波爾最近2場身體都健康，卻沒有上場機會，且本季他表現不好，對於試圖打造防守文化的球隊來說，讓他留在場上非常困難。
不只防守端掙扎，本季波爾場均14.5分3.1助攻，投籃命中率僅37%是至少出手300次的選手中，倒數第2，只優於暴龍防守型後衛希德（Jamal Shead）。
波爾本季結束後，合約還有1年3400萬美元，鵜鶘去年休賽季交易他來被視為失敗，但配菜比伊（Saddiq Bey）表現好、二輪新秀皮維（Micah Peavy）展現潛力，才讓這筆交易沒有被視為「完全」失敗。
