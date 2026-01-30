NBA／刷新20歲以下單場得分紀錄 狀元佛雷格坦言輸球太難受

2025-26年賽季最受矚目的兩名菜鳥終於在今天正面對決，獨行俠狀元佛雷格（Cooper Flagg）與黃蜂新星克努佩爾（Kon Knueppel）同場飆分，聯手為球迷獻上一場未來感十足的對轟大戰。最終由克努佩爾笑到最後，率領黃蜂以123比121帶走勝利，但佛雷格的歷史之夜，依舊成為全場焦點。

佛雷格全場29投20中、三分球5投3中，狂砍生涯新高49分，外加10籃板、3助攻，寫下多項紀錄。他在前三節就轟下40分，成為逐回合統計年代以來，首位在前三節就達成40分的20歲以下球員，同時也是史上首位完成此壯舉的新秀。

Despite the loss, Cooper Flagg put on a HISTORIC performance at home 🔥



🏀 49 PTS (New career-high, Most-ever by a teen)

🏀 10 REB

🏀 20-29 FGM pic.twitter.com/mMsg1pdFxn — NBA (@NBA) 2026年1月30日

這場比賽也讓佛雷格刷新NBA史上20歲以下球員單場最高得分紀錄，超越1980年19歲羅賓森（Cliff Robinson）所保持的45分。去年12月，年僅18歲的佛雷格就已成為NBA史上最年輕的單場40分得主，如今他又成為史上多次砍下40分最年輕球員，再度印證其驚人天賦。

比賽進行到第四節剩下4分多鐘，佛雷格一次強勢切入上籃得手，將個人得分推升至44分，超越他去年12月作客爵士延長賽拿下42分的生涯得分紀錄。那一球也被視為他成熟度的象徵，他沒有選擇勉強的外線，而是善用身材、臂展與運球能力，創造高命中率出手，展現與年齡不相符的冷靜與判斷。

昔日大學隊友的佛雷格(右)和克努佩爾賽後交換球衣。 美聯社

然而，黃蜂並未被佛雷格的大爆發擊倒。克努佩爾全場投進8記三分球、攻下34分，寫下生涯單場最多三分紀錄，並且在最後關頭攻守俱佳，成為勝負分野的關鍵人物。這位佛雷格在杜克大學的前隊友，同樣展現未來球星架勢，兩名新秀你來我往，讓這場對決更顯象徵性，也被外界視為年度最佳新秀競逐的重要縮影。

獨行俠雖一路緊咬比分，仍在關鍵時刻功虧一簣，戰績滑落至19勝29敗，苦吞3連敗。賽後，佛雷格沒有沉浸在個人表現中，而是坦言更在意勝負結果，「真的很難受，」佛雷格說道，「我們整場都在拚，面對很多困難還是團結在一起。他們打出好幾波攻勢，我們都撐住了，最後也給了自己贏球的機會，所以輸球真的很痛。但同時，這場比賽也有不少正面的地方可以帶走。」

The former college roommates delivered an EPIC DUEL in Dallas 🤯



Cooper Flagg: 49 PTS (career-high, most-ever by a teen), 10 REB, 20-29 FGM



Kon Knueppel: 34 PTS (career-high), 4 REB, 8 3PM (new franchise rookie record), 10-16 FGM pic.twitter.com/J081u6J6os — NBA (@NBA) 2026年1月30日

獨行俠總教練基德（Jason Kidd）也給予愛徒高度肯定。「他不是在意數據的人，他在意的是勝負，這就是他的本質，」基德表示，「一個年輕球員能有這樣的心態，遲早會成為冠軍。他從受傷缺陣到回來打出這樣的比賽，展現了競爭心，今晚他真的想用意志力把球隊帶向勝利。」