NBA／傳湖人小將肯奈特喊「賣我」 騎士有意用杭特交易

肯奈特（Dalton Knecht）去年曾被湖人隊交易至黃蜂隊，但因威廉斯（Mark Williams）體檢未過取消，肯奈特回到後一蹶不振，上場時間更是驟減，如今傳出他向球團申請交易。

肯奈特是湖人2024年首輪第17順位選進的射手，上季出賽78場，平均上場時間19.2分鐘，得到9.1分，三分命中率37.6%。本季場均時間下滑至12.4分鐘，只有4.8分，三分命中率32.3%。

根據湖人記者厄文（Anthony Irwin）說法，肯奈特近日主動向湖人管理層提交易申請。

據《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）報導，騎士隊近期一直與湖人及其他球隊保持密切聯繫，討論交易杭特（De'Andre Hunter）的方案。席格爾指出，騎士球團內部不少人對納入肯奈特的交易，抱持正面看法。

席格爾也補充，湖人同時對籃網隊前鋒海史密斯（Haywood Highsmith）與中鋒夏普（Day’Ron Sharpe）展現出興趣。

現年28歲的杭特身高201公分，一直被視為騎士主要交易籌碼，上季三分命中率高達42.6%，本季下滑至30.6%。不過杭特年薪高達2330萬美元，湖人還需要拿其他球員的合約來匹配。