NBA／小哈德威外線爆發為殘陣金塊注入能量 主帥：配得上最佳第六人

金塊在主場以107比103擊敗籃網，穆雷（Jamal Murray）在最後2分26秒獨拿9分，親手關上勝利之門，金塊報了前一次交手落敗之仇，也讓前隊友波特（Michael Porter Jr.）重返丹佛的夜晚留下遺憾。

穆雷的大心臟表現固然是贏球關鍵，但小哈德威（Tim Hardaway Jr.）外線大爆發，同樣扮演相當重要的奪勝功臣。小哈德威全場轟進7記三分球，追平本季新高，攻下25分8籃板，其中正負值達+21為全場最佳。

艾德曼賽後盛讚道：「我們真的需要這樣的表現。自信的力量很驚人，這就是小哈德威。他是職業球員，教練看到他的自信與投入，自然敢放手讓他去投，這又是一個精彩夜晚，他完全配得上年度最佳第六人的討論。」

小哈德威近期的轉折對於傷兵滿營的金塊尤為關鍵。從作客華盛頓擊敗巫師的比賽尾聲，到客場戰勝公鹿的下半場之前，他三分球一度24投僅1中；而此役之前，他已迅速回穩，最近兩場合計三分球24投14中。

「第一球如果能得到一次大空檔，真的很有幫助，」小哈德威說，「當你看到第一球進了，之後感覺就會一路變好。」

這場比賽走勢起伏不定，金塊上半場一度領先19分，卻被籃網一波22比6追平；下半場丹佛再度陷入得分乾旱，這也是近期人手不足期間的縮影。艾德曼強調，球隊已轉向務實調整：「不是那些激昂口號，而是冷靜下來想，該怎麼做得更好、怎麼把局面翻過來。領導責任在這裡，我們整季都做得不錯。」

損失4名主力的金塊，更突顯板凳群能量釋放的重要性，在小哈德威的領銜下，金塊這群綠葉可說是合力撐住難關，最後讓穆雷成功終結戰局。

「那套板凳真的非常有影響力，是我們今晚能贏的原因之一，最後由穆雷完成收尾。」艾德曼說。

艾德曼特別補充，「這幾周很有意思，我們贏了不少接近的比賽。很多時候就是坐下來把防守做好，然後相信穆雷會做出正確選擇、帶走勝利。信念很重要，休息室裡真的有那份信任，代表大家都在為隊友做對的事。」

在三屆MVP約柯奇（Nikola Jokic）缺陣情況下，金塊最近16戰取得第10場勝利，排名穩住西區第3，與馬刺之間僅有半場，有機會更上層樓。