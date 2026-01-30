NBA／歐康古被肘到「掉牙」滿口鮮血 老鷹教頭：還是很帥

老鷹隊中鋒歐康古（Onyeka Okongwu）昨天比賽被塞爾蒂克隊布朗（Jaylen Brown）肘擊，導致牙齒骨折，流出大量鮮血，因此今天與火箭隊交手無法上場。

第四節布朗持球進攻時，手肘揮到歐康古臉部，裁判吹惡意犯規。滿臉是血的歐康古先回到場上罰球，隨後退場。這次撞擊讓他至少掉一顆牙齒。

Still thinking about how Jaylen Brown’s elbow *DESTROYED* Onyeka Okongwu right side of his mouth



Not a pretty sight to see 💀 pic.twitter.com/4oNJHIINJ1 — CourtSideHeat (@CourtSideHeat) January 29, 2026

布朗澄清這次肘擊並非故意，「就是一個籃球動作，很不幸運。歐康古是一名很好的球員，我自己也有臉部骨折、牙齒缺角的經驗，這不是故意的。我知道他接下來可能會在牙醫診所度過漫長的一天，希望他能順利康復。」

老鷹總教練史奈德（Quin Snyder）談到歐康古的傷勢時說，「他很強硬，幸好牙醫很專業，我也不知道接下來需要怎麼處理，他真的傷得不輕，那一下很重。我跟他說，他還是很帥，幸好現在有人能修好他的牙齒。」