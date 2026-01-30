快訊

國道驚悚…小貨車故障停路肩 駕駛站車後遭大貨車衝撞慘死

紅貴賓手指空碗「暗示飼料要滿上」 飼主0回應牠氣到越比越大力：裝傻是吧

原竊盜8罪…男出庭嗆女法官更年期、飆罵三字經 再多背罪起訴

NBA／歐康古被肘到「掉牙」滿口鮮血 老鷹教頭：還是很帥

聯合新聞網／ 綜合報導
歐康古。 美聯社
歐康古。 美聯社

老鷹隊中鋒歐康古（Onyeka Okongwu）昨天比賽被塞爾蒂克隊布朗（Jaylen Brown）肘擊，導致牙齒骨折，流出大量鮮血，因此今天與火箭隊交手無法上場。

第四節布朗持球進攻時，手肘揮到歐康古臉部，裁判吹惡意犯規。滿臉是血的歐康古先回到場上罰球，隨後退場。這次撞擊讓他至少掉一顆牙齒。

布朗澄清這次肘擊並非故意，「就是一個籃球動作，很不幸運。歐康古是一名很好的球員，我自己也有臉部骨折、牙齒缺角的經驗，這不是故意的。我知道他接下來可能會在牙醫診所度過漫長的一天，希望他能順利康復。」

老鷹總教練史奈德（Quin Snyder）談到歐康古的傷勢時說，「他很強硬，幸好牙醫很專業，我也不知道接下來需要怎麼處理，他真的傷得不輕，那一下很重。我跟他說，他還是很帥，幸好現在有人能修好他的牙齒。」

老鷹 塞爾蒂克 Jaylen Brown

相關新聞

NBA／狀元佛雷格轟新高49分沒用 關鍵失誤+犯規讓克努佩爾當英雄

狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）與第4順位的杜克隊友克努佩爾（Kon Knueppel）今天正面交鋒，同時也堪稱是新人王大對決。 佛雷格雖然全場29投20中狂轟生涯新高49分，還抓下10

NBA／賞雷霆第11敗無緣公牛72勝紀錄 灰狼愛德華：意義非凡

聯盟戰績龍頭雷霆隊在日前吞下賽季第10敗後，今天作客灰狼隊主場再度踢到鐵板，灰狼在團隊6人得分上雙的多點開花攻勢下，整場...

NBA／小哈德威外線爆發為殘陣金塊注入能量 主帥：配得上最佳第六人

金塊在主場以107比103擊敗籃網，穆雷（Jamal Murray）在最後2分26秒獨拿9分，親手關上勝利之門，金塊報了前一次交手落敗之仇，也讓前隊友波特（Michael Porter Jr.）重返丹

NBA／歐康古被肘到「掉牙」滿口鮮血 老鷹教頭：還是很帥

老鷹隊中鋒歐康古（Onyeka Okongwu）昨天比賽被塞爾蒂克隊布朗（Jaylen Brown）肘擊，導致牙齒骨折，流出大量鮮血，因此今天與火箭隊交手無法上場。 第四節布朗持球進攻時，手肘揮

NBA／波特重返丹佛轟38分留遺憾 金塊主帥讚穆雷關門強心臟

波特（Michael Porter Jr.）重返丹佛之夜情緒滿載，也成了這筆把他送往布魯克林的交易最佳縮影—幾乎人人都贏了，唯獨仍在重建中的籃網吞下敗仗。 波特此役攻下38分、10籃板，距離改寫

NBA／惡漢挺惡棍進明星賽！巴克利：布魯克斯像當年勇士格林

「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）季前被交易到太陽隊，沒想到打出生涯最佳表現。太陽傳奇「惡漢」巴克利（Charles Barkley）認為，布魯克斯值得入選明星賽。 巴克利在《Ins

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。