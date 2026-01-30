快訊

NBA／波特重返丹佛轟38分留遺憾 金塊主帥讚穆雷關門強心臟

聯合新聞網／ 綜合外電報導
穆雷帶領金塊中止主場3連敗。 美聯社
穆雷帶領金塊中止主場3連敗。 美聯社

波特（Michael Porter Jr.）重返丹佛之夜情緒滿載，也成了這筆把他送往布魯克林的交易最佳縮影—幾乎人人都贏了，唯獨仍在重建中的籃網吞下敗仗。

波特此役攻下38分、10籃板，距離改寫生涯單場得分新高只差一球，28次出手更是他458場NBA生涯之最，對陣中沒有任何球員得分破12分的籃網而言，波特的火力幾乎是唯一支柱。

「多少有點動力，但我們本來應該把比賽拿下來，」波特賽後說道，「我其實不在乎40分，我更想要的是橫掃對手。」在1月5日主場面對來訪的老東家時，波特奮力拿下27分11籃板5助攻，幫助籃網取勝。

值得一提的是，這場比賽首度暫停時，金塊特別播放致敬波特的影片，現場球迷起立鼓掌給予這位奪冠功臣滿滿敬意，波特也向看台揮手致意。

關鍵時刻，波特有3次機會追平個人生涯得分新高並且為籃網打開勝利之門，可惜卻全數落空，反而讓穆雷（Jamal Murray）完成反撲。波特第四節7投2中；反觀穆雷發揮一貫的大心臟，在最後2分26秒連中3球並罰進3球，個人獨拿9分，率領金塊以107比103守住勝利。

金塊主帥艾德曼（David Adelman）直言，關鍵就是把球交給最不怕壓力的人。「我們需要有人投進高難度出手，」艾德曼說，「穆雷心裡有這個膽識，他從不畏懼。球隊中能有這樣的球員真的很棒，你只要點名一個對位，讓他去做他該做的事情就好。」

與先前對活塞錯失關鍵罰球不同，穆雷此戰在決勝時刻完成該做的事。最後幾分鐘連續命中關鍵投籃並穩穩罰進，順利為球隊關門。穆雷16投9中拿下全隊最高27分，外帶6次助攻，充分扮演終結者角色。

小哈德威（Tim Hardaway Jr.）手感火燙，全場轟進7記三分球，追平本季個人紀錄，拿下25分8籃板，其中正負值達+21為全場最佳。

波特重返丹佛向球迷致意。 美聯社
波特重返丹佛向球迷致意。 美聯社

