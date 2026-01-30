NBA／惡漢挺惡棍進明星賽！巴克利：布魯克斯像當年勇士格林

「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）季前被交易到太陽隊，沒想到打出生涯最佳表現。太陽傳奇「惡漢」巴克利（Charles Barkley）認為，布魯克斯值得入選明星賽。

巴克利在《Inside the NBA》節目中，排出心目中的明星賽替補人選。巴克利特別點名布魯克斯，「我會把布魯克斯放進我的名單內，他現在為太陽做的事，很像、能對照格林（Draymond Green）巔峰時期在勇士的角色，就像球隊第3或第4個明星。」

「鳳凰城現在的情況，布魯克斯真的該得到很多肯定，我說過希望他能入選，我不覺得他真的會被選上，但想讓大家知道，我很欣賞他為這支球隊帶來的一切。」

布魯克斯今天受訪時感謝巴克利的肯定，「感覺真的很棒。我很愛看那個節目，歐尼爾（Shaquille O'Neal）、巴克利、史密斯（Kenny Smith），他們很幽默、很有趣，也很會帶動觀眾參與。巴克利是傳奇、是名人堂球星，能聽到他點名我，看見自己的努力開始有回報，這種感覺真的很好。」

太陽今天舉辦活動，前5000名進場的球迷可免費獲得「惡棍」衣服。布魯克斯不負眾望，面對東區龍頭活塞隊，狂轟生涯新高40分，帶隊以114：96大勝。布魯克斯賽後受訪時說，「我不想在我的惡棍之夜，讓大家失望、輸球。」