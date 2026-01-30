NBA／狀元佛雷格轟新高49分沒用 關鍵失誤+犯規讓克努佩爾當英雄
狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）與第4順位的杜克隊友克努佩爾（Kon Knueppel）今天正面交鋒，同時也堪稱是新人王大對決。
佛雷格雖然全場29投20中狂轟生涯新高49分，還抓下10個籃板，然而他在最後關頭發生要命傳球失誤，還向抄完球快攻的克努佩爾犯上一規，讓對方罰進致勝球，本身又在剩下4.1秒的最後一擊中倉促出手未中，最終讓客場作戰的黃蜂以123比121驚險勝出。
近況出色的黃蜂殺出一波5連勝，也迫使獨行俠吞下3連敗，戰績直接壓過。克努佩爾得分雖不如佛雷格，但16投10中包含轟進8記三分球，也一舉刷新個人紀錄，全場拿下34分4籃板3助攻，可說是面子不輸裡子全拿。
面對黃蜂多點攻勢，佛雷格上半場以驚人命中率獨拿25分，幫助球隊僅落後對手1分；進入第三節佛雷格火力持續，單節又是10投7中拿下15分，讓獨行俠得以追平比分。末節雙方呈現拉鋸戰，打到最後讀秒仍是難分難解，米勒（Brandon Miller）一記三分球取得3分領先，但佛雷格馬上還以顏色。
在平手僵局下，獨行俠原本有很好的機會可以終結對手，佛雷格持球單打沒能找到突破機會，在他準備傳球時卻被前來補防夾擊的克努佩爾撥到球，隨即他起身快攻並接獲隊友傳球上籃時遭到佛雷格犯規，站上罰球線的克努佩爾頂住壓力穩穩罰進兩球，也讓他成為致勝英雄。
黃蜂先發五人得分均達雙位數，米勒拿下23分6籃板，小鮑爾（LaMelo Ball）22分9助攻3籃板，布里吉斯（Miles Bridges）17分8籃板8助攻，迪亞巴特（Moussa Diabate）10分5籃板3助攻2阻攻。
佛雷格先前單場最高得分是在12月5日對爵士所攻下的42分，今天差點就有機會創下新秀年就拿50分的罕見紀錄。
除了狀元郎外，華盛頓（P.J. Washington）14分9籃板，克里斯提（Max Christie）13分；替補的湯普森（Klay Thompson）得到16分，威廉斯（Brandon Williams）15分6助攻。
