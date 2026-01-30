NBA／三節打完就破生涯新高！太陽「惡棍」單核轟40分退活塞

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽隊當家球星布克（Devin Booker）因傷持續缺陣，面對防守強硬的東區龍頭活塞隊，「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）轟下生涯新高的40分，太陽終場以114：96拿下勝利。

活塞中鋒杜蘭（Jalen Duren）上半場肆虐禁區，9投8中砍下17分。不過太陽靠著外線連發，加上布魯克斯狂轟24分，半場打完取得16分領先。

第三節活塞率先打出18：5攻勢近逼，但布魯克斯再度挺身而出，太陽打出16：3的攻勢當中，他包辦其中的11分，三節打完就轟下38分，打破37分的生涯紀錄。

末節布魯克斯只拿下2分，但握有雙位數領先的太陽靠團隊戰力穩住優勢，比賽最後2分鐘形成垃圾時間。

布魯克斯全場22投13中，罰球12中10，得到生涯新高的40分，艾倫（Grayson Allen）的24分是全隊次高。活塞一哥康寧漢（Cade Cunningham）得到26分7助攻，杜蘭全場數據是23分13籃板。

