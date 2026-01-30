NBA／舊情復燃？Kendall Jenner問傷勢 布克調情：過來幫我揉

太陽隊當家球星布克（Devin Booker）日前腳踝扭傷，正在休養中。最近他在社群平台與前女友坎達爾珍娜（Kendall Jenner）公開調情，兩人是否舊情復燃引發網友討論。

坎達爾珍娜是卡戴珊家族成員，IG擁有2.8億追蹤，過去與許多名人和NBA球員交往，包含葛里芬（Blake Griffin）和西蒙斯（Ben Simmons），布克是戀情維持最長的一任。由於許多前男友交往期間球場表現不好，因此被球迷戲稱為「卡戴珊魔咒」。

珍娜最近為運彩網站Fanatics Sportsbook拍攝超級盃廣告，她也大玩卡戴珊魔咒梗，「任何跟我交往過的籃球員，幾乎都會遇到一段低潮期。」珍娜展示豪宅、名車和私人飛機，她說：「全世界都在討論這件事，而我在拿它下注。你以為這些東西我是怎麼來的？靠走秀嗎？」

珍娜還上電視節目向NFL傳奇巨星布雷迪（Tom Brady）請教，最後預測愛國者隊擊敗海鷹隊奪冠。影片被分享到Fanatics的IG帳號，布克留言寫道，「我敢賭一百萬，海鷹會比妳先拿到戒指。」

珍娜立刻回嗆：「你的腳踝怎麼樣？」布克回應：「過來幫我揉啊！」這段對話讓許多網友討論是否這對情侶已舊情復燃。

Devin Booker to Kendall Jenner over her Patriots Big Game prediction with @fanaticsbook:



“I bet a million the Seahawks get a ring before you do 🫣”



💀💀💀 #BetOnKendall pic.twitter.com/t5goXNP89U — Legion Hoops (@LegionHoops) 2026年1月29日

值得一提的是，布克復原進度神速，令太陽總教練（Jordan Ott）感到驚訝，「我沒想到這麼快就看到他回來。簡直是神奇的復原能力，我也不知道他怎麼辦到的，看看他一開始受傷時的狀況，再到現在這個進度，感覺一切都在很好的軌道上。」