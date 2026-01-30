快訊

2026最大的敵人不是王世堅？「民調大贏」蔣萬安說話了

一旁就是加油站！台中北屯寢具店大火 消防多個分隊灌救中

NBA／尼克評估交易「字母哥」埋心結 傳唐斯不滿角色情緒至今未解

聯合新聞網／ 綜合外電報導
安戴托昆波與唐斯場上較勁。 路透社
安戴托昆波與唐斯場上較勁。 路透社

聯盟消息指出，尼克與公鹿在上個休賽季曾短暫評估有關「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的交易可能性，卻意外在隊內留下後座力。

據資深記者阿米克（Sam Amick）轉述的多方消息，這些討論「引發了唐斯（Karl-Anthony Towns）的強烈不滿」，而這份情緒「直到現在仍然存在」。

唐斯本季多次私下與球隊表達，自己在總教練布朗（Mike Brown）進攻體系中的角色定位並不理想，對戰術使用與球權分配感到挫折。知情人士透露，當尼克在休賽季試水溫、探詢「字母哥」交易時，唐斯感受到自身地位的動搖，這成為他與球團之間心結的起點。

從場上表現來看，唐斯仍維持高水準輸出，本季出賽44場、場均31.6分鐘，繳出20.2分、11.6籃板、2.9助攻，三分球命中率36.1%。合約方面，他還剩下兩個賽季、總價約1億1800萬美元，且握有2026-27年賽季的球員選項。

在2024-25年賽季前，尼克基於豪華稅考量，將藍道（Julius Randle）與迪文森佐（Donte DiVincenzo）送往灰狼，換來唐斯。

這筆交易原被視為尼克衝擊東區的重要拼圖，但隨著休賽季的「字母哥」流言與戰術磨合問題浮現，唐斯在紐約的未來也再度成為聯盟關注焦點。

相關新聞

NBA／76人馬克西狂飆40分加準絕殺上籃 國王7連敗成西區墊底

近期苦吞6連敗的國王隊，今天原有機會在客場擊敗76人隊，在第四節一度領先達到11分的情況下，卻遭到76人馬克西（Tyre...

NBA／火箭KD揮舞鐮刀單節砍16分 老鷹一哥強森缺陣中斷4連勝

在前一場比賽遭到馬刺隊於末節逆轉後，火箭隊今天作客老鷹隊主場，在老鷹新一哥強森（Jalen Johnson）因傷缺陣的情...

NBA／舊情復燃？Kendall Jenner問傷勢 布克調情：過來幫我揉

太陽隊當家球星布克（Devin Booker）日前腳踝扭傷，正在休養中。最近他在社群平台與前女友坎達爾珍娜（Kendall Jenner）公開調情，兩人是否舊情復燃引發網友討論。 坎達爾珍娜是卡

NBA／尼克評估交易「字母哥」埋心結 傳唐斯不滿角色情緒至今未解

聯盟消息指出，尼克與公鹿在上個休賽季曾短暫評估有關「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的交易可能性，卻意外在隊內留下後座力。 據資深記者阿米克（Sam Amick）

NBA／胯下換手暴扣引爆關注 湖人中鋒偕馬刺新秀出征灌籃大賽

NBA明星周灌籃大賽再添話題。據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）披露，湖人中鋒海斯（Jaxson Hayes）以及馬刺菜鳥布萊恩（Carter Bryant）已接受邀請，將

NBA／葛登右腿筋再傷至少休4至6周 金塊傷兵潮加劇輪替壓力

先前才從傷兵名單回歸的金塊悍將葛登（Aaron Gordon），上週作客密爾瓦基時右腿筋不慎再度受傷，球團宣佈葛登將缺席4至6周，屆時重新接受評估。 葛登本季場均17.7分、6.2籃板，是金塊攻

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。