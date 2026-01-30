NBA／尼克評估交易「字母哥」埋心結 傳唐斯不滿角色情緒至今未解

聯盟消息指出，尼克與公鹿在上個休賽季曾短暫評估有關「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的交易可能性，卻意外在隊內留下後座力。

據資深記者阿米克（Sam Amick）轉述的多方消息，這些討論「引發了唐斯（Karl-Anthony Towns）的強烈不滿」，而這份情緒「直到現在仍然存在」。

唐斯本季多次私下與球隊表達，自己在總教練布朗（Mike Brown）進攻體系中的角色定位並不理想，對戰術使用與球權分配感到挫折。知情人士透露，當尼克在休賽季試水溫、探詢「字母哥」交易時，唐斯感受到自身地位的動搖，這成為他與球團之間心結的起點。

從場上表現來看，唐斯仍維持高水準輸出，本季出賽44場、場均31.6分鐘，繳出20.2分、11.6籃板、2.9助攻，三分球命中率36.1%。合約方面，他還剩下兩個賽季、總價約1億1800萬美元，且握有2026-27年賽季的球員選項。

在2024-25年賽季前，尼克基於豪華稅考量，將藍道（Julius Randle）與迪文森佐（Donte DiVincenzo）送往灰狼，換來唐斯。

這筆交易原被視為尼克衝擊東區的重要拼圖，但隨著休賽季的「字母哥」流言與戰術磨合問題浮現，唐斯在紐約的未來也再度成為聯盟關注焦點。