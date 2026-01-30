快訊

2026最大的敵人不是王世堅？「民調大贏」蔣萬安說話了

一旁就是加油站！台中北屯寢具店大火 消防多個分隊灌救中

呂秋遠逼墮胎、離職判賠60萬 女律師林沄蓁落淚：謝謝法官看到真相

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／76人馬克西狂飆40分加準絕殺上籃 國王7連敗成西區墊底

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
馬克西上籃。 美聯社
馬克西上籃。 美聯社

本場賽事

-

:

-

載入中...

近期苦吞6連敗的國王隊，今天原有機會在客場擊敗76人隊，在第四節一度領先達到11分的情況下，卻遭到76人馬克西（Tyrese Maxey）在比賽最後1.3秒準絕殺，最終以111：113苦吞7連敗。

國王近期一勝難求，戰績在西區也持續探底，尤其近期的客場之旅更是對他們雪上加霜，近兩場比賽都以15分以上的差距吞敗，而今天他們繼續作客76人主場也陷入苦戰。

76人三巨頭中的馬克西與安比德（Joel Embiid）今天上半場就火力全開，分別攻下23分與19分，與國王德羅展（DeMar DeRozan）的21分和施羅德（Dennis Schroder） 的14分分庭抗禮，上半場打完76人也以6分差距領先。

不過易籃後國王突然發力，單節拿下38分，並帶著4分領先進入第四節，甚至在第四節中段將領先差距擴大到11分，但近況火熱的76人在比賽最後7分鐘展開反撲，安比德與馬克西包辦了球隊最後21分得分，其中包括比賽最後1.3秒馬克西切入上籃命中，還製造對手犯規，雖然加罰不進，但76人最終仍靠著這次絕殺上籃以2分差距勝出，賞給國王7連敗。

76人今天以馬克西攻下40分、8助攻最佳，安比德則有37分、8助攻，喬治（Paul George）15分；至於國王則以施羅德27分最佳，德羅展25分，在輸掉這場比賽後國王也以12勝37敗與鵜鶘隊在西區墊底。

馬克西 76人 國王

延伸閱讀

NBA／喬治32分、三巨頭飆83分 76人大勝公鹿勝場已超越上季

NBA／單場70分兩周年再飆大三元 安比德：也許該在這天生孩子

NBA／「買犯」太誇張！火箭教練團抱怨安比德比賽方式

NBA／安比德本季首度大三元、馬克西36分 76人OT逆轉火箭

相關新聞

NBA／76人馬克西狂飆40分加準絕殺上籃 國王7連敗成西區墊底

近期苦吞6連敗的國王隊，今天原有機會在客場擊敗76人隊，在第四節一度領先達到11分的情況下，卻遭到76人馬克西（Tyre...

NBA／火箭杜蘭特揮舞鐮刀單節狂飆16分 老鷹一哥強森缺陣中斷4連勝

在前一場比賽遭到馬刺隊於末節逆轉後，火箭隊今天作客老鷹隊主場，在老鷹新一哥強森（Jalen Johnson）因傷缺陣的情...

NBA／舊情復燃？Kendall Jenner問傷勢 布克調情：過來幫我揉

太陽隊當家球星布克（Devin Booker）日前腳踝扭傷，正在休養中。最近他在社群平台與前女友坎達爾珍娜（Kendall Jenner）公開調情，兩人是否舊情復燃引發網友討論。 坎達爾珍娜是卡

NBA／尼克評估交易「字母哥」埋心結 傳唐斯不滿角色情緒至今未解

聯盟消息指出，尼克與公鹿在上個休賽季曾短暫評估有關「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的交易可能性，卻意外在隊內留下後座力。 據資深記者阿米克（Sam Amick）

NBA／胯下換手暴扣引爆關注 湖人中鋒偕馬刺新秀出征灌籃大賽

NBA明星周灌籃大賽再添話題。據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）披露，湖人中鋒海斯（Jaxson Hayes）以及馬刺菜鳥布萊恩（Carter Bryant）已接受邀請，將

NBA／葛登右腿筋再傷至少休4至6周 金塊傷兵潮加劇輪替壓力

先前才從傷兵名單回歸的金塊悍將葛登（Aaron Gordon），上週作客密爾瓦基時右腿筋不慎再度受傷，球團宣佈葛登將缺席4至6周，屆時重新接受評估。 葛登本季場均17.7分、6.2籃板，是金塊攻

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。