NBA／胯下換手暴扣引爆關注 湖人中鋒偕馬刺新秀出征灌籃大賽

NBA明星周灌籃大賽再添話題。據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）披露，湖人中鋒海斯（Jaxson Hayes）以及馬刺菜鳥布萊恩（Carter Bryant）已接受邀請，將在洛杉磯舉行的明星周活動登上灌籃大賽舞台。

身高7呎的海斯近日狀態火熱，先前對戰公牛一役，他在快攻中完成一次胯下換手暴扣，引爆全場，也讓外界更加期待他在灌籃大賽中的創意與爆發力。海斯被視為兼具高度與彈跳的代表人物，能否在全明星舞台再現驚艷之作，成為焦點之一。

JAXSON HAYES EASTBAY OMG 🚨🤯 pic.twitter.com/cyhuztmXh8 — Bleacher Report (@BleacherReport) 2026年1月27日

身高6呎6吋的布萊恩則是去年選秀會首輪第14順位的新秀，本季代表馬刺出賽35場，場均2.5分，雖然還沒站穩腳步，但他的身體素質與扣籃潛力早已受到外界關注。對這位新秀而言，灌籃大賽將是向全聯盟展示自我的絕佳機會。

And a Carter Bryant warmup dunk for the sickos out there! pic.twitter.com/ekOxPDkOOL — Silver & Black Coffee Hour (@SlvrBlkCoffeeHr) 2026年1月19日

不過，近年灌籃大賽的「代名詞」麥克朗（Mac McClung）今年將不再參賽。麥克朗已連續3年奪下灌籃王，他的父親日前證實，兒子本季不會挑戰4連霸大業，意味著灌籃大賽勢必將迎來新的冠軍面孔。

本屆NBA全明星周末將於台灣時間2月14日至16日在快艇主場Intuit Dome舉行，灌籃大賽則安排在第2天登場。