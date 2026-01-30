快訊

NBA／葛登右腿筋再傷至少休4至6周 金塊傷兵潮加劇輪替壓力

聯合新聞網／ 綜合外電報導
葛登再度進傷兵名單。 美聯社
先前才從傷兵名單回歸的金塊悍將葛登（Aaron Gordon），上週作客密爾瓦基時右腿筋不慎再度受傷，球團宣佈葛登將缺席4至6周，屆時重新接受評估。

葛登本季場均17.7分、6.2籃板，是金塊攻防兩端的重要支柱之一。然而他本季早些時候就曾因右腿筋2級拉傷缺席19場，如今再度受傷，讓球隊前場輪替雪上加霜。

金塊目前陣容包括中鋒約柯奇（Nikola Jokic）、前鋒強森（Cameron Johnson）以及布朗恩（Christian Braun）都在持續養傷，雖然他們在近期12場比賽取得8勝，排名西區第3，不過整體戰力仍要面臨嚴峻考驗。

現年30歲的葛登於2021年3月透過交易從魔術轉戰丹佛，迅速成為體系關鍵一環，無論是防守對方主將、無球空切還是關鍵時刻的打硬仗心理素質，都對金塊影響深遠。他也是金塊能在2023年奪下總冠軍的重要拼圖。

在多名主力缺陣的情況下，金塊勢必得調整輪換與戰術配置，以撐過這段艱難賽程。葛登的回歸時間表仍待後續評估結果而定，但球隊與球迷都期盼他能完全恢復，在未來季後賽戰場繼續扮演吃重角色。

