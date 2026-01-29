中華電信：MOD、Hami Video 天天直播NBA

中華電信（2412）宣布，MOD、Hami Video於30日起帶來NBA美國職籃精彩直播，包括例行賽、明星賽、季後賽、總冠軍賽等，每天精選至少一場直播放送，Hami Video電視運動館客戶鎖定Hami體育1台收視，MOD則透過緯來精采台（CH313）轉播。

此外，中華電信表示，錯過每日直播，還有回看、VOD功能全面回顧，客戶不管在哪裡，都能享受全球最高籃球殿堂NBA的對戰精彩瞬間。

中華電信強調，MOD、Hami Video作為運動賽事轉播首選平台，為客戶提供最新最豐富的熱門賽事收視饗宴，NBA首場轉播30日將為球迷帶來由火箭迎戰老鷹的精彩賽事，火箭杜蘭特誓將率隊衝擊西區排名，本月底還有UBA大專籃球聯賽、2月5日起轉播HBL高中籃球八強賽，提供球迷最精彩的籃壇賽事；其他賽事如澳洲網球公開賽、NFL美式足球超級盃等超夯賽事，讓運動迷輕鬆掌握體壇重要時刻。

此外，中華電信指出，提供多元的收視方案，即日起，中華電信行動及寬頻客戶訂購Hami Video電視運動館享優惠價129元/月，指定期間（1/21~2/28）再加碼贈送Hami Point 100點/館。影視娛樂方案同步優惠中，客戶申辦Hami Video電視運動館搭配Netflix或Disney+服務即可享合購優惠，一次滿足觀賽追劇需求。