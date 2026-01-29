快訊

尾牙擦出火花！世界先進工程師出軌女同事 小三判賠30萬

輝達要換房東！「潤泰玉成」大樓250億元喊賣

聽新聞
0:00 / 0:00

中華電信：MOD、Hami Video 天天直播NBA

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信。聯合報資料照／記者杜建重攝影
中華電信。聯合報資料照／記者杜建重攝影

中華電信（2412）宣布，MOD、Hami Video於30日起帶來NBA美國職籃精彩直播，包括例行賽、明星賽、季後賽、總冠軍賽等，每天精選至少一場直播放送，Hami Video電視運動館客戶鎖定Hami體育1台收視，MOD則透過緯來精采台（CH313）轉播。

此外，中華電信表示，錯過每日直播，還有回看、VOD功能全面回顧，客戶不管在哪裡，都能享受全球最高籃球殿堂NBA的對戰精彩瞬間。

中華電信強調，MOD、Hami Video作為運動賽事轉播首選平台，為客戶提供最新最豐富的熱門賽事收視饗宴，NBA首場轉播30日將為球迷帶來由火箭迎戰老鷹的精彩賽事，火箭杜蘭特誓將率隊衝擊西區排名，本月底還有UBA大專籃球聯賽、2月5日起轉播HBL高中籃球八強賽，提供球迷最精彩的籃壇賽事；其他賽事如澳洲網球公開賽、NFL美式足球超級盃等超夯賽事，讓運動迷輕鬆掌握體壇重要時刻。

此外，中華電信指出，提供多元的收視方案，即日起，中華電信行動及寬頻客戶訂購Hami Video電視運動館享優惠價129元/月，指定期間（1/21~2/28）再加碼贈送Hami Point 100點/館。影視娛樂方案同步優惠中，客戶申辦Hami Video電視運動館搭配Netflix或Disney+服務即可享合購優惠，一次滿足觀賽追劇需求。

延伸閱讀

【1/31直播限定】每一代人都有自己的藝術！解讀克林姆、貝多芬與馬勒的跨時空藝術交會

NBA／看致敬影片意外落淚 詹姆斯：可能是騎士主場最後一戰

達成合作！緯來取得經典賽轉播權、愛爾達重回NBA轉播行列

TikTok「面癱哥」公司以9.75億美金被收購 預計打造其AI分身開銷售直播

相關新聞

NBA／勇士交易字母哥傳聞沸沸揚揚！柯瑞：我知道情況

ESPN爆料「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）將與公鹿隊分手，可能在交易大限前或休賽季被交易。傳出勇士隊將積極追求字母哥，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）

NBA／騎士小將為挺米契爾言論致歉 詹姆斯：不須互相比較

湖人隊詹姆斯（LeBron James）今天進行個人本季首度在騎士隊主場的首場賽事，而騎士球團也在首節播放影片向詹姆斯致...

中華電信：MOD、Hami Video 天天直播NBA

中華電信（2412）宣布，MOD、Hami Video於30日起帶來NBA美國職籃精彩直播，包括例行賽、明星賽、季後賽、...

NBA／看致敬影片意外落淚 詹姆斯：可能是騎士主場最後一戰

目前效力洛杉磯湖人隊的41歲球星詹姆斯今天隨隊重返克里夫蘭，老東家騎士隊放影片向他的傳奇生涯致敬，詹姆斯不禁感動落淚，回...

NBA／預期湖人不會有大交易 洛時：鎖定獨行俠馬歇爾等4人

湖人隊本季28勝18敗，暫居西區第5，只領先第7的太陽隊半場勝差。《洛杉磯時報》專欄指出，湖人交易大限前不會有大動作，已鎖定多名綠葉型球員作為目標。 洛時指出，湖人不會去交易「字母哥」安戴托昆波

NBA／讚溫班亞瑪持續進化 杜蘭特：他的比賽直覺不斷提升

馬刺今天在作客火箭主場的賽事中，在上半場一度領先到雙位數的情況下，下半場卻因為馬刺防守陣型的改變，遭到溫班亞瑪（Vict...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。