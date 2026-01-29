聽新聞
NBA／勇士交易字母哥傳聞沸沸揚揚！柯瑞：我知道情況
ESPN爆料「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）將與公鹿隊分手，可能在交易大限前或休賽季被交易。傳出勇士隊將積極追求字母哥，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天賽後針對傳聞做出回應。
報導指出，熱火、灰狼、尼克和勇士隊是最認真追求字母哥的球隊。薪資專家馬克斯（Bobby Marks）更指出，勇士是交易難度最低的球隊，巴特勒（Jimmy Butler）、庫明加（Jonathan Kuminga）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、4首輪選秀權和3首輪互換權可以當作交易籌碼。
柯瑞賽後也被問到交易截止日的話題，他坦言：「我們不是對聯盟發生的事都一無所知，那些傳聞、交易討論、誰被擺上檯面，我都知道現在的狀況。不過此時此刻，最重要的還是專注在贏球上。」
柯瑞強調自己不會為此耗神，「我從不去想那些假設性的情況，那只是浪費時間、浪費精力。鄧利維（Mike Dunleavy，勇士總管）和整個管理層，我相信都在打電話談事情。如果真的有什麼實質進展，我們才會坐下來談，然後做出決定。」
