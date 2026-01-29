聽新聞
NBA／看致敬影片意外落淚 詹姆斯：可能是騎士主場最後一戰
目前效力洛杉磯湖人隊的41歲球星詹姆斯今天隨隊重返克里夫蘭，老東家騎士隊放影片向他的傳奇生涯致敬，詹姆斯不禁感動落淚，回憶效力騎士的巔峰時刻，他雖然強調尚未決定是否在這個球季結束後離開NBA，外界關注這可能是他在克里夫蘭的最後一場NBA賽事。
路透社報導，這是詹姆斯（LeBron James）自2017-18賽季結束，離開第二次效力的騎士隊後，第8度回到克里夫蘭出賽（包括2022年全明星賽），每次回來騎士都會播放致敬影片，但從未像此次這樣動容。
這次最大不同之處，是致敬影片特別剪輯了詹姆斯在2007年東區決賽第五戰，連為騎士拿下25分，助騎士擊敗底特律活塞隊（Detroit Pistons）的經典畫面。
對於自己激動落淚，詹姆斯表示：「我沒預料會這樣……我努力珍惜每一刻、不讓每場比賽變得理所當然，因為這可能是我（在克里夫蘭的最後一戰）。當然，我還沒對未來做出決定，但也很有可能是（最後一戰）。」
談到19年前那場25分的爆發，詹姆斯說：「那一刻歷歷在目，彷彿就在昨天。那時我方是被看低的一方，對上底特律活塞那支勁旅，能贏下那場比賽，然後最後在（我記得是在這裡）第六戰再勝，挺進NBA總冠軍賽，那是非常酷的回憶。」
不僅僅是影片，今天對詹姆斯來說也是一個難忘的夜晚，他全場只拿下11分、3個籃板和5次助攻，並有6次失誤，湖人隊以99比129慘敗騎士。
目前，詹姆斯這位NBA史上得分王，這個賽季出賽29場，場均22.0分、5.9籃板和6.7助攻。他21度入選全明星、四度奪冠，生涯平均數據為26.9分、7.5籃板和7.4助攻。
